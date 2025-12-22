Acasă » Știri » Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!

De: Simona Tudorache 22/12/2025 | 12:57
Proprietarii de mașini hibride vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru impozitul de anul viitor. Guvernul a mărit taxele pentru autoturisme printr-o Ordonanță de Urgență (78/2025).

Dacă până acum la o mașină de 2.499 de cm cubi se plătea un impozit de 76,3 lei pe an, după noile reglementări posesorul unui astfel de vehicul trebuie să dea acum 953,36 lei.

Impozit și de 1.000 de lei în 2026 pentru mașini hibrid

„Guvernul a modificat capul de tabel stabilit inițial prin Pachetul 2 de măsuri fiscale (Legea 239/2025). Astfel, dacă ne uităm la ultima coloană, vedem că dacă anterior la o mașină de 2.499 de cm cubi, de exemplu, era vorba despre un impozit de 76,3 lei pe an, noul act normativ a mărit suma la 953,36 lei, în timp ce reducerea de 95% adoptată de multe consilii locale, care ducea la un impozit datorat de doar 50 de lei pe an, a dispărut”, a declarat Anamaria Chiru, consultant fiscal, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev SCA.

Anterior scria că este vorba despre „lei/auto Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km”, iar noua OUG prevede “Lei/200 cm3 Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km”.

Nici în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km reducerea nu poate fi decât de maximum 30% din valoarea prevăzută în acea coloană referitoare la hibride, conform hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Așadar, impozitul în acele cazuri va fi de minim 70% din valoarea aflată în acel tabel, pe cifrele de mai sus rezultând un impozit de 667,35 lei.

O mașină hibrid este propulsată de un motor cu ardere internă și de un motor electric, care funcționează fie separat, fie împreună. Funcționarea acestor vehicule se bazează pe o combinație ingenioasă între cele două tipuri de motoare. Diferența majoră dintre mașinile hibride și cele electrice provine din sursele de energie pe care le utilizează. Un vehicul electric este alimentat exclusiv cu energie electrică, fără a avea un motor cu combustie internă. În schimb, un vehicul hibrid folosește atât un motor pe benzină, cât și unul electric.

