Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori notificările

De: Anca Chihaie 29/10/2025 | 13:59
sursă foto: Pixabay

Producătorii germani de automobile propun o soluție neobișnuită pentru a face modelele plug-in hibride mai eficiente în viața reală, fără ca Uniunea Europeană să fie nevoită să înăsprească regulile de calcul al emisiilor și consumului.

În prezent, cifrele oficiale de consum și emisii ale acestor mașini se bazează pe ipoteza că proprietarii le încarcă frecvent, însă studiile arată că, în realitate, mulți nu fac acest lucru. Astfel, modelele plug-in hibride ajung să polueze de până la cinci ori mai mult decât sugerează datele omologate.

Proprietarii, obligați să încarce periodic bateriile

Pentru a rezolva această problemă, asociația industriei auto germane, VDA, a prezentat ideea unui sistem care să oblige șoferii să-și încarce bateria la intervale regulate. Conceptul se bazează pe afișarea unor notificări tot mai insistente pe bord, iar dacă acestea sunt ignorate, mașina ar putea să reducă puterea motorului sau chiar să refuze să pornească până când bateria este încărcată. Producătorii discută în continuare intervalul optim: s-ar putea să fie necesară încărcarea măcar o dată la 300 sau 500 km, în funcție de autonomia electrică totală a vehiculului.

Practic, mașinile ar funcționa astfel: inițial, șoferul primește o notificare discretă. Dacă ignoranța continuă, avertizările devin tot mai agresive, iar motorul începe să-și reducă performanța.

În cele din urmă, dacă bateria nu este conectată la priză, mașina ar putea să nu mai pornească, obligând șoferul să aloce timp pentru încărcare înainte de a putea circula din nou. Scopul declarat al producătorilor este ca modelele plug-in hibride să atingă performanțele de consum teoretic nu doar pe hârtie, ci și în viața reală.

Propunerea VDA nu se limitează la modele economice. Ea ar putea afecta și vehicule de performanță, inclusiv BMW M5 sau supercar-uri plug-in hibride produse de constructori italieni. În aceste cazuri, limitarea temporară a puterii și obligativitatea de a încărca bateria ar putea reprezenta o provocare neobișnuită pentru șoferii obișnuiți cu performanțe maxime. Totuși, pentru producători, este o soluție prin care pot menține segmentul hibride plug-in în portofoliu fără să fie penalizați în raportările de emisii.

