De: Redacția CANCAN 22/12/2025 | 13:01
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord

„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Invitații ultimei emisiuni EXCLUSIV FCSB din anul 2025 sunt Christi Luță, jurnalist ProSport, și creatorii de conținut Leonard Grăjdeanu (Leone) și Alexandra Lăutaru (Ally).

Vom dezvălui astăzi detalii inedite despre scenografia spectaculoasă realizată de Peluza Nord la aniversarea de 30 de ani. S-a iscat și un scandal de proporții în jurul scenografiei roș-albaștrilor despre care vom vorbi în această seară. Avem și costurile acestei scenografii, dar și alte detalii de culise.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

