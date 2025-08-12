Antena 1, acuzată că ”măsluiește” filmările de la Insula iubirii 2025 pentru a-i agita pe concurenți. Concurentul i-a făcut reproșuri lui Radu Vâlcan

Antena 1 a fost acuzată că ”măsluiește” filmările de la Insula iubirii 2025 pentru a-i agita pe concurenți! Un concurent i-a făcut reproșuri lui Radu Vâlcan! A spus direct ce așteptare avea! Vă prezentăm reacția pe care a avut-o prezentatorul TV!

În episodul difuzat aseară de la Insula Iubirii 2025, la bonfire-ul băieților, Marian a văzut un material video cu partenera sa, Bianca, în care aceasta îl acuza că ar fi consumat alcool pe barcă, deși el a negat acest lucru.

Bianca a povestit că Marian ar fi băut două pahare imediat după ce s-a urcat pe vas, la întâlnirea cu ispitele, și că în trecut au existat conflicte între ei din cauza consumului de alcool.

„A condus beat până la mine și ne-am luat la bătaie pe stradă, la 2 noaptea. Am avut probleme cu el cu alcoolul. El zice că nu face urât, dar nu e așa. Începe să se enerveze. El mi-a zis că nu a băut, mă uitam la el și îi făceam semne dacă a băut și spunea că nu, deloc, zero. Și în materialele de aseară am văzut că el fix când s-a urcat pe vas a băut două pahare. De ce minți că zero, dacă ai băut? Din vapor, de când s-a urcat, i-a făcut semn barmanului, încă unul. M-am chinuit mult să nu mai bea”, a spus Bianca.

Marian susține că nu a consumat deloc alcool, ci i-ar fi cerut un pahar cu gheață. Concurentul a contestat imaginile prezentate și ar fi vrut ca într-un asemenea caz să i se precizeze partenerei sale că nu a băut.

Radu Vâlcan a spus că producția nu confirmă și nici nu infirmă acuzațiile, ci doar prezintă imaginile, lăsându-i pe concurenți să le interpreteze.

Marian: ”Eu nu știu ce imagini i-ați arătat voi de pe barcă”.

Radu: ”Nu, ce a văzut ea. Că ai făcut un semn, două…”.

M: ”Nu știu ce a văzut ea, din moment ce eu nu am băut deloc. Adică…”

R: ”Adică ce ai făcut, te-a văzut.”

M: ”Da, am făcut semn să-mi dea un pahar cu gheață. Aș vrea ca în imaginile pe care le comentați sau le transmiteți chiar să fie justificate. Vezi, Bianca, că el nu a băut toată seara”.

R: ”Noi nu i-am confirmat și nici infirmat pentru că nu știu ce ai făcut tu acolo. Eu nu pot să-i zic ei că tu ai băut alcool sau nu, îi arăt niște imagini cu tine, ea a interpretat așa: este Marian pe care îl știu, a băut. Înțelegi ce zic? Ea l-a văzut pe acel Marian pe care îl cunoaște cel mai bine.”

M: ”Clarificăm la sfârșit”.

Radu Vâlcan, criticat după cererea în căsătorie a lui Claudiu către Isabel

Nu este singura situație pentru care Radu Vâlcan a fost criticat în ultima perioadă. Un moment recent, cererea în căsătorie a lui Claudiu către Isabel, a stârnit reacții negative în mediul online.

„Momentul lui Claudiu și al Isabelei putea fi epic, dar Radu Vâlcan a reușit să-l facă penibil. Orice alt prezentator ar fi creat un moment memorabil, el doar a pus o pauză lungă și a stricat vibe-ul. Zero carismă, totul awkward și cringe cu el”, a scris un utilizator pe TikTok.

