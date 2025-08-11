Florin Ristei l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025. Radu Vâlcan n-a fost mișcat nici el de minciuna lui

Florin Ristei a reacționat! Artistul l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025! Nici Radu Vâlcan nu s-a lăsat prea impresionat de cele auzite! Chiar dacă a vrut să încheie testul, parcursul său în emisiune continuă!

La Insula Iubirii 2025, adaptarea la condițiile exotice din Thailanda continuă să fie o provocare pentru George Vornicu, concurent venit din Brașov. Concurentul s-a plâns de temperaturile ridicate, dar și de mâncare!

Când a venit momentul să facă alegerea de date, George i-a spus lui Radu Vâlcan că el vrea să încheie testul din cauza unor probleme de sănătate, pentru că nu se poate acomoda.

George: Din păcate, voi încheia testul azi, din cauza unor probleme medicale care se agravează de la o zi la alta. Nu pot să mă acomodez. Nu am nemulțumiri.

Radu Vâlcan a fost surprins de cele auzite și i-a transmis lui George că va merge să facă investigații medicale. Zis și făcut! S-a ajuns la concluzia că acesta se adaptează mai greu cu temperaturile crescute. Concurentul a mers la date, unde și-a exprimat din nou nemulțimirile legate de căldură și de alimentație.

Radu: Sunt puțin surprins, înțeleg că ai niște probleme medicale și nu mai reziști acestui test. Vom ține cont de dorința ta. Sunt convins că vei merge să investigăm, este o chestiune extrem de serioasă. Pașii sunt următorii, ca să investigăm despre ce este vorba. Până ies analizele, suntem aici, în acest context și trebuie să facem o alegere pentru date, pentru că acesta este formatul emisiunii.

Cum a reacționat Florin Ristei

Fanii emisiunii știu că Speak și Florin Ristei reacționează la episoadele din Insula Iubirii în cadrul emisiunii Fiertzi pe insulă.

De data aceasta, Florin Ristei a reacționat după ce a auzit nemulțumirile lui George. Artistul nu înțelege de ce a ales concurentul să meargă în Thailanda și l-a îndemnat să se bucure de experiență.

„Nu știai unde vii, boss? Nu înțeleg. De ce a venit? El a vrut să vină. Bucură-te, bă! Treci peste! E supărat foc. (…) N-ai legătură cu ce te înconjoară în viață”, a spus Florin Ristei.

Citește și: Speak și Ristei, reacție surprinzătoare după ce au aflat cu ce s-a ocupat Bianca de la Insula iubirii 2025 în trecut: ”Urât”