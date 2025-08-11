Florin Ristei l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025. Radu Vâlcan n-a fost mișcat nici el de minciuna lui

Florin Ristei a reacționat! Artistul l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025! Nici Radu Vâlcan nu s-a lăsat prea impresionat de cele auzite! Chiar dacă a vrut să încheie testul, parcursul său în emisiune continuă!
La Insula Iubirii 2025, adaptarea la condițiile exotice din Thailanda continuă să fie o provocare pentru George Vornicu, concurent venit din Brașov. Concurentul s-a plâns de temperaturile ridicate, dar și de mâncare!
Când a venit momentul să facă alegerea de date, George i-a spus lui Radu Vâlcan că el vrea să încheie testul din cauza unor probleme de sănătate, pentru că nu se poate acomoda.
George: Din păcate, voi încheia testul azi, din cauza unor probleme medicale care se agravează de la o zi la alta. Nu pot să mă acomodez. Nu am nemulțumiri.
Radu Vâlcan a fost surprins de cele auzite și i-a transmis lui George că va merge să facă investigații medicale. Zis și făcut! S-a ajuns la concluzia că acesta se adaptează mai greu cu temperaturile crescute. Concurentul a mers la date, unde și-a exprimat din nou nemulțimirile legate de căldură și de alimentație.
Radu: Sunt puțin surprins, înțeleg că ai niște probleme medicale și nu mai reziști acestui test. Vom ține cont de dorința ta. Sunt convins că vei merge să investigăm, este o chestiune extrem de serioasă. Pașii sunt următorii, ca să investigăm despre ce este vorba. Până ies analizele, suntem aici, în acest context și trebuie să facem o alegere pentru date, pentru că acesta este formatul emisiunii.
Fanii emisiunii știu că Speak și Florin Ristei reacționează la episoadele din Insula Iubirii în cadrul emisiunii Fiertzi pe insulă.
De data aceasta, Florin Ristei a reacționat după ce a auzit nemulțumirile lui George. Artistul nu înțelege de ce a ales concurentul să meargă în Thailanda și l-a îndemnat să se bucure de experiență.
„Nu știai unde vii, boss? Nu înțeleg. De ce a venit? El a vrut să vină. Bucură-te, bă! Treci peste! E supărat foc. (…) N-ai legătură cu ce te înconjoară în viață”, a spus Florin Ristei.
