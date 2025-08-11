Speak și Ristei, reacție surprinzătoare după ce au aflat cu ce s-a ocupat Bianca de la Insula iubirii 2025 în trecut: ”Urât”

Speak și Florin Ristei au avut o reacție surprinzătoare, după ce au aflat cu ce s-a ocupat Bianca de la Insula iubirii 2025 în trecut! Cei doi nu s-au abținut și și-au spus părerea după imaginile apărute cu tânăra concurentă de la Insula Iubirii!

Bianca și Marian formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din sezonul actual al emisiunii Insula Iubirii 2025. Povestea lor a cucerit publicul! Cu toate acestea, liniștea a fost zguduită de o dezvăluire neașteptată, venită din partea unui anonim.

Totul a ieșit la iveală după ce o persoană i-a trimis lui Marian imagini vechi cu Bianca, realizate în urmă cu mulți ani, când aceasta ar fi făcut videochat. Informația a fost rapid preluată de mai multe publicații, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Cum au reacționat Florin Ristei și Speak

Florin Ristei a fost profund deranjat de faptul că au apărut imagini din trecutul Biancăi. Artistul nu poate înțelege de ce oamenii „sapă” în trecutul altor oameni pentru a face descoperiri de acest fel.

Florin Ristei: Mă deranjează foarte tare, pentru că și noi probabil am pățit-o la un moment dat. Ai văzut ce a apărut despre Bianca cu Marian?

Speak: Nu.

Florin Ristei: Nu cred!

Speak: Bă, tu nu înțelegi că eu nu mă uit, nu…

Florin Ristei: Așa cum ar trebui să facă un om normal. Deci au apărut și am primit sute de mesaje cu asta și au scris și acum în toate publicațiile, a preluat toată lumea. Au găsit băieții, acum 8-9 ani, poze cu Bianca făcând videochat. Da. Și gata, print screen-uri, au trimis peste tot.

Și cineva i-a trimis și lui Marian, că nu știa. Și a postat conversația cu el. Ok, înțeleg, te uiți la emisiune. Bă… ce satisfacție ai, bă, să cauți? Că dacă cauți în trecutul oricui… Și voi de acasă credeți că dacă nu stă cineva să vă caute ați fost, mamă, ce mișto ați fost! Toată viața nu găsim nimic despre voi. Ce satisfacție vă aduce să-i dați mesaj omului ăla să-i ziceți: „Ia uite ce făcea ea acum 9 ani!” Păi nici nu era cu ea! Toată lumea are un trecut!

Când alegi să fii cu cineva, nu trebuie să știi tot ce a făcut acum! Că nu mă interesează cu ce femeie a fost, ce a făcut…

Ok, dacă făcea acum videochat și îi ascundea, ok, am găsit-o. Nu, dar am săpat noi și acum 9 ani… îi dăm mesaj și au și râs de el în mesaj. I-au scris ceva de genul: „Ia vezi, imaginele astea, poate are nevoie să-i închiriezi o garsonieră, să nu știu ce, să…”

Speak: Da, urât.

