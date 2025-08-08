Surpriză! Unde ai mai văzut-o pe Bianca înainte să apară la Insula Iubirii 2025. Ai recunoscut-o?

Ți se pare cunoscută Bianca de la Insula Iubirii? Unde ai mai văzut-o pe tânără înainte să apară la Insula Iubirii 2025? Tu ai recunoscut-o? Nu este total străină de camerele de filmat! Iată despre ce este vorba!

Bianca Dan, cunoscută în prezent drept una dintre concurentele care își testează relația în noul sezon al emisiunii Insula Iubirii, nu este pentru prima oară în fața camerelor de filmat. Înainte de participarea la show-ul fenomen de pe Antena 1, tânăra a avut deja un prim contact cu lumea televiziunii într-o emisiune difuzată pe Kanal D.

Cei care au urmărit sezonul 3 al emisiunii Puterea Dragostei ar putea să-și amintească de ea, deși nu apărea cu același nume ca acum. Atunci, ea s-a prezentat cu numele complet Sandu Bianca Ana-Maria și nu avea o relație. A intrat în competiție în speranța că își va întâlni jumătatea.

Pe plan profesional, viața ei arăta complet diferit. Nu lucra în imobiliare la vremea respectivă, așa cum o face în prezent, ci activa într-un cabinet notarial cunoscut, acolo unde a avut ocazia să interacționeze cu diverse personalități din lumea mondenă. Timp de un an și jumătate, și-a desfășurat activitatea în acest domeniu, înainte să aleagă un alt drum profesional.

Bianca Dan și Marian Grozavu sunt împreună de peste 3 ani

În prezent, Bianca formează un cuplu cu Marian Grozavu, alături de care participă la Insula Iubirii. Cei doi sunt împreună de peste trei ani și colaborează și în plan profesional, în domeniul imobiliarelor. Relația lor a început cu un pas făcut de ea. Sprijinul reciproc a fost mereu esențial în povestea lor de iubire.

„L-am văzut altceva! M-am învârtit până am ajuns la el. Eu te-am văzut un băiețel cumințel. Am zis că este un corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: Mamă, ce am prins! Mi-a dat și bani în seara aia!”, a povestit Bianca Dan în emisiune.

Cei doi au decis să participe la show-ul de la Antena 1, unde își pun la încercare încrederea, într-un context complet diferit de rutina zilnică.

