Acasă » Știri » Imaginile care nu s-au văzut la Antena 1! Ce scria pe bilețelul pe care Ella l-a primit la Insula iubirii 2025

Imaginile care nu s-au văzut la Antena 1! Ce scria pe bilețelul pe care Ella l-a primit la Insula iubirii 2025

De: Alina Drăgan 12/08/2025 | 14:41
Imaginile care nu s-au văzut la Antena 1! Ce scria pe bilețelul pe care Ella l-a primit la Insula iubirii 2025
Ce scria pe bilețelul pe care Ella l-a primit /Foto: Captură Antena 1
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toți ochii sunt ațintiți pe cele cinci perechi care își testează relația. În unele cazuri, ispita s-a infiltrat deja în relații și încep să se vadă consecințele. Ella pare că a uitat puțin de partenerul său, iar acum toată atenția acesteia se concertează pe Teo. Francesca a observat și ea acest lucru și a încercat să îi atragă atenția blondinei, într-o discuție privată, ce nu a fost difuzată pe micile ecrane. Ce i-a scris pe bilețel?

Apropierea dintre Ella și ispita Teo a început să fie tot mai vizibilă pentru toată lumea. Cei doi au început să își petreacă tot mai mult timp împreună, iar dintre ei nu lipsesc îmbrățișări, complimente și priviri drăgăstoase, toate fiind observate și de celelalte concurente de pe insulă. Așa că Francesca a luat atitudine și a încercat să aibă o conversație cu Ella.

Imaginile care nu s-au văzut la Antena 1

Așa cum spuneam, apropierea Ellei de Teo este tot mai evidentă, iar după o petrecere, atunci când s-au retras în cameră, Francesca a încercat să îi atragă atenția blondinei asupra acestui aspect. Inițial, cele două au încercat să poarte o discuție codată, iar Francesca i-a scris pe un bilețel Ellei ce crede.

Însă, în scurt timp, Ella și Francesca au uitat de bilețele și conversații codate și au dat cărțile pe față. Partenera lui Cristi i-a atras atenția blondinei asupra gesturilor pe care le are cu Teo și a avertizat-o că Andrei s-ar putea să nu interpreteze prea bine totul.

Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...
Francesca și Ella, discușie nedifuzată /Foto: Captură Antena 1

Însă, chiar dacă a fost atenționată, Ella a spus că nu vede nimic greșit în comportamentul ei și până acum i se pare mult mai grav tot ce a făcut Andrei.

„ Ella: E simpatic și îmi place de el ca om.

Francesca: Dar nu crezi că o să se interpreteze greșit anumite chestii?

Ella: Așa cum se poate interpreta greșit cu oricine. Așa cum, de exemplu, s-a interpretat că eu am făcut schimb de priviri cu Narcis.

Francesca: Dar faptul că tu ai văzut la Andrei că s-a apropiat de o fată și cumva te-a deranjat, nu crezi că și el poate să gândească același lucru?

Ella: Ba da. Dar n-am spus niște chestii pe care le-a spus Andrei, chiar și despre ispite. Eu n-am zis nimănui că o să se vadă la final cu cine am rezonat mai mult și cu cine nu. Eu n-am băut până să nu mai știu de mine. Nu stau cu Teo până la 5 dimineața. Bineînțeles că o să se scoată multe lucruri din context, imagini cu mine și Teo în mare, aici pe pătură, că stăteam și vorbeam.

Francesca: V-ați ținut în valuri de mână.

Ella: Da, eu nu am o problemă.

Francesca: Mi se pare ciudat. Mie mi-ar fi așa de interpretatul lucrurilor.

Ella: Ți-am explicat, nu mă interesează asta.

Francesca: Dar pe tine te-a deranjat să-l vezi că s-a apropiat de o ispită.

Ella: Da, m-a deranjat să-l văd că aia îl mângâia pe spate”, a fost discuția nedifuzată dintre cele două.

Marian Grozavu a ”turbat” când a auzit că Bianca s-a văzut cu Alin, de la Insula iubirii: ”Plecăm separat! Te duci înapoi la mă-ta”

Antena 1, acuzată că ”măsluiește” filmările de la Insula iubirii 2025 pentru a-i agita pe concurenți. Concurentul i-a făcut reproșuri lui Radu Vâlcan

Tags:
Iți recomandăm
Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”
Showbiz internațional
Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”
De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română
Știri
De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra
Gandul.ro
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
Click.ro
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei...
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Digi 24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
kanald.ro
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație...
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
kfetele.ro
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
observatornews.ro
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
go4it.ro
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro...
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui...
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem...
Euro vine mai repede decât cred românii. Ce se întâmplă din 2026
evz.ro
Euro vine mai repede decât cred românii. Ce se întâmplă din 2026
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
Gandul.ro
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura...
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate
as.ro
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an...
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au...
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii:
radioimpuls.ro
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip,...
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este...
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție, e un sistem piramidal!”
Fanatik.ro
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de...
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Yellow News
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o ...
Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”
De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română
De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 13 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 13 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Niculescu
Scandal între rude pentru moștenirea colosală a miliardarului care a murit după ce a înghițit o ...
Scandal între rude pentru moștenirea colosală a miliardarului care a murit după ce a înghițit o albină. Era prieten cu Prințul William
Iluzie optică dificilă | Poți găsi fața care se ascunde în aceste boabe de cafea, în doar 10 secunde?
Iluzie optică dificilă | Poți găsi fața care se ascunde în aceste boabe de cafea, în doar 10 secunde?
Fosta ispită de la Insula Iubirii e, din nou, pe piață! S-a despărțit de iubită: „Nu mai vreau ...
Fosta ispită de la Insula Iubirii e, din nou, pe piață! S-a despărțit de iubită: „Nu mai vreau să fiu în astfel de relații”
Vezi toate știrile
×