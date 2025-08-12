Imaginile care nu s-au văzut la Antena 1! Ce scria pe bilețelul pe care Ella l-a primit la Insula iubirii 2025

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toți ochii sunt ațintiți pe cele cinci perechi care își testează relația. În unele cazuri, ispita s-a infiltrat deja în relații și încep să se vadă consecințele. Ella pare că a uitat puțin de partenerul său, iar acum toată atenția acesteia se concertează pe Teo. Francesca a observat și ea acest lucru și a încercat să îi atragă atenția blondinei, într-o discuție privată, ce nu a fost difuzată pe micile ecrane. Ce i-a scris pe bilețel?

Apropierea dintre Ella și ispita Teo a început să fie tot mai vizibilă pentru toată lumea. Cei doi au început să își petreacă tot mai mult timp împreună, iar dintre ei nu lipsesc îmbrățișări, complimente și priviri drăgăstoase, toate fiind observate și de celelalte concurente de pe insulă. Așa că Francesca a luat atitudine și a încercat să aibă o conversație cu Ella.

Imaginile care nu s-au văzut la Antena 1

Așa cum spuneam, apropierea Ellei de Teo este tot mai evidentă, iar după o petrecere, atunci când s-au retras în cameră, Francesca a încercat să îi atragă atenția blondinei asupra acestui aspect. Inițial, cele două au încercat să poarte o discuție codată, iar Francesca i-a scris pe un bilețel Ellei ce crede.

Însă, în scurt timp, Ella și Francesca au uitat de bilețele și conversații codate și au dat cărțile pe față. Partenera lui Cristi i-a atras atenția blondinei asupra gesturilor pe care le are cu Teo și a avertizat-o că Andrei s-ar putea să nu interpreteze prea bine totul.

Însă, chiar dacă a fost atenționată, Ella a spus că nu vede nimic greșit în comportamentul ei și până acum i se pare mult mai grav tot ce a făcut Andrei.

„ Ella: E simpatic și îmi place de el ca om. Francesca: Dar nu crezi că o să se interpreteze greșit anumite chestii? Ella: Așa cum se poate interpreta greșit cu oricine. Așa cum, de exemplu, s-a interpretat că eu am făcut schimb de priviri cu Narcis. Francesca: Dar faptul că tu ai văzut la Andrei că s-a apropiat de o fată și cumva te-a deranjat, nu crezi că și el poate să gândească același lucru? Ella: Ba da. Dar n-am spus niște chestii pe care le-a spus Andrei, chiar și despre ispite. Eu n-am zis nimănui că o să se vadă la final cu cine am rezonat mai mult și cu cine nu. Eu n-am băut până să nu mai știu de mine. Nu stau cu Teo până la 5 dimineața. Bineînțeles că o să se scoată multe lucruri din context, imagini cu mine și Teo în mare, aici pe pătură, că stăteam și vorbeam. Francesca: V-ați ținut în valuri de mână. Ella: Da, eu nu am o problemă. Francesca: Mi se pare ciudat. Mie mi-ar fi așa de interpretatul lucrurilor. Ella: Ți-am explicat, nu mă interesează asta. Francesca: Dar pe tine te-a deranjat să-l vezi că s-a apropiat de o ispită. Ella: Da, m-a deranjat să-l văd că aia îl mângâia pe spate”, a fost discuția nedifuzată dintre cele două.

