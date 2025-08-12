Marian Grozavu a ”turbat” când a auzit că Bianca s-a văzut cu Alin, de la Insula iubirii: ”Plecăm separat! Te duci înapoi la mă-ta”

Marian Grozavu a avut o ieșite nervoasă după ce a văzut mai multe imagini cu Bianca Dan la bonfire. Concurentul a fost surprins să afle că iubita lui s-a întâlnit cu Alin Simoiu, fostă ispită la Insula Iubirii, în timp ce era într-o relație cu el. Mai mult decât atât, bărbatul a fost deranjat și de ipostazele în care bruneta a apărut cu Octavian în cadrul show-ului.

Bianca Dan a făcut o dezvăluire neașteptată la Insula Iubirii. Ea a mărturisit că, la un moment dat, s-a despărțit de Marian, iar la acea vreme, și-a dat întâlnire cu Alin Simoiu, ispită în sezonul 2024. Bruneta a dat de înțeles că bărbatul a fost la ea acasă, dar și-a dat seama imediat că este un subiect sensibil și s-a corectat.

„Eu eram despărțită de Marian… ne-am văzut. Nu s-a întâmplat nimic, doar vorbeam și atât (…) A fost anul trecut aici (…) El mi-a scris”, i-a povestit Bianca Mariei, în cadrul emisiunii.

Marian Grozavu, reacție explozivă după dezvăluirile Biancăi

În fața lui Radu Vâlcan, Marian Grozavu a încercat să își păstreze calmul. Acesta nu a părut deranjant de dezvăluirea Biancăi și a dat de înțeles că întâlnirea cu Alin Simoiu nu a însemnat nimic pentru ea. Mai mult decât atât, concurentul a mărturisit că ispita ar fi contactat-o pe iubita sa, în scop profesional, pentru a-l ajuta să vândă un apartament.

De asemenea, Marian Grozavu nu a vrut să pară afectat nici de imaginile cu Bianca și Octavian. Cei doi s-au apropiat foarte mult, dar concurentul a spus că nu i se pare exagerată. Totuși, atunci când a crezut că nu este filmat, bărbatul a răbufnit și a aruncat cuvinte grele.

„Explică-mi și mie situația pentru care ai nevoie de compasiune, să te țină cineva de mână. Eu dacă plâng nu cred că a venit nimeni să mă țină de mână. Și dacă nu are un subiect foarte bun îi zic Zici că-i proastă câteodată! Cine e ăla să stau eu să discut despre ce relație am eu?! Când ai avut nevoie de vreo chestie l-ai sunat pe ăla să-ți dea sfaturi? Ți-a lipsit ție ceva? Cine a fost acolo? Marian! Stai să te plângi la ăla”, a spus Marian Grozavu.

Ceilalți concurenți au încercat să îl calmeze atunci când au văzut că situația degenerează. Aceștia i-au atras atenția lui Marian că este filmat, iar vorbele lui s-ar putea interpreta.

„Calmează-te! Ești puțin agitat, impulsiv. Și vorbește după. Pot fi folosite împotriva ta”, au spus ceilalți concurenți.

