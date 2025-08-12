Șoc total la Insula iubirii 2025! Bianca a recunoscut că a avut o relație ”extraconjugală” cu o ispită din sezonul 2024!

Bianca Dan, dezvăluiri șocante la Insula Iubirii! Concurenta show-ului de la Antena 1 a recunoscut că s-a întâlnit cu o ispită masculină din sezonul 2024, în timpul relației cu Marian Grozavu. Bărbatul a rămas surprins atunci când a auzit ce a povestit iubita sa.

Bianca și Marian formează un cuplu de peste 3 ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Tânăra are 32 de ani, iar iubitul ei este cu 5 ani mai mare. Cei doi au venit la Insula Iubirii din dorința de a-și pune la încercare sentimentele la cel mai dur test al fidelității pentru a se asigura că pot avea încredere totală unul în celălalt. Totuși, au început să apară primele controverse. Au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute.

Cine este ispita de la Insula Iubirii 2024 care și-a încercat norocul cu Bianca

Bianca Dan și Marian Grozavu au atras atenția cu povestea lor de dragoste, fiind una marcată de controverse. Mai mult decât atât, pe parcursul emisiunii, au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute, în special dezvăluite de brunetă.

Recent, concurenta de la Insula Iubirii a făcut o dezvăluire neașteptată. Bianca a mărturisit că, la un moment dat, s-a despărțit de Marian, iar la acea vreme, și-a dat întâlnire cu Alin Simoiu, ispită în sezonul 2024. Bruneta a dat de înțeles că bărbatul a fost la ea acasă, dar și-a dat seama imediat că este un subiect sensibil și s-a corectat.

„Eu eram despărțită de Marian… ne-am văzut. Nu s-a întâmplat nimic, doar vorbeam și atât (…) A fost anul trecut aici (…) El mi-a scris”, i-a povestit Bianca Mariei, în cadrul emisiunii.

Bianca a evitat să îi rostească numele lui Alin Simoiu, așa că Marian Grozavu a fost confuz atunci când a văzut imaginile cu iubita lui povestind întâmplarea. Inițial, concurentul nu și-a dat seama despre cine este vorba, însă l-a lămurit Andrei.

„E vorba de Alin. Că s-au întâlnit acasă și mai departe te las să te duci tu”, a spus Andrei.

Marian nu s-a lăsat deranjant de dezvăluirea Biancăi și a dat de înțeles că întâlnirea cu Alin Simoiu nu a însemnat nimic pentru Bianca. Mai mult decât atât, concurentul a mărturisit că ispita ar fi contactat-o pe iubita sa, în scop profesional, pentru a-l ajuta să vândă un apartament.

