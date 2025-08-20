Acasă » Știri » Andrei Lemnaru a detonat bomba, după ce Ella l-a tradus în fața tuturor: ”Am mai trecut prin asta, nu e prima oară”

Andrei Lemnaru a detonat bomba, după ce Ella l-a tradus în fața tuturor: "Am mai trecut prin asta, nu e prima oară"

De: Alina Drăgan 20/08/2025 | 08:48
Andrei Lemnaru a detonat bomba, după ce Ella l-a tradus în fața tuturor: ”Am mai trecut prin asta, nu e prima oară”
Andrei Lemnaru a detonat bomba, după ce Ella l-a tradus în fața tuturor
Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar spiritele s-au încins. Ispita a început să erodeze bine cuplurile, iar cel mai afectat până acum este cel format din Ella și Andrei. Cei doi au venit la Insula Iubirii pentru a confirma că sunt făcuți unul pentru altul și că nunta deja programată este un pas bun. Însă, realitatea din Thailanda pare să le demonstreze altceva. Cu toate acestea, Andrei este liniștit și spune că a mai trecut prin asta.

Ultimul date pe care Ella și Teo l-au avut a confirmat clar apropierea dintre ei. Concurenta s-a lăsat purtată de val și a căzut în brațele ispitei. Ei bine, avansul pe care blondina și Teo l-au luat i-a fost prezentat și lui Andrei, care nu se aștepta să își vadă partenera în astfel de ipostaze.

Dacă la început Andrei spunea că are 100% încredere în Ella, imaginile cu ea și Teo i-au arătat o realitate la care nu se aștepta. Însă, acesta pare că și-a revenit repede după șocul inițial, iar acum nu mai este afectat de nimic din ce face ea.

Ei bine, se pare că detașarea cu care Andrei privește lucrurile vine din faptul că nu este prima dată când trece prin așa ceva. Recent, acesta a mărturisit că a mai fost înșelat și în trecut.

„Nu mai e femeia mea. Nu e problemă, eu am mai trecut prin chestii din astea, nu ar fi prima oară. Nu cu Ella, am mai trecut, în relațiile mele am mai trecut prin asta, am mai văzut prin telefon.

Voi sunteți șocați, eu nu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis ochii și ei picioarele. Voi, că n-ați mai trecut prin așa ceva… o luați ‘brăila’! Singurul lucru de care îmi pare rău e că am pierdut timpul”, a spus Andrei.

Andrei Lemnaru a detonat bomba, după ce Ella l-a tradus în fața tuturor /Foto: Captură Antena 1

Relația dintre Ella și Andrei, sortită eșecului

După toate cele întâmplate, nu doar Andrei pare foarte liniștit. O atitudine similară are și Ella. El a mai trecut prin asta și de asta nu este atât de afectat, iar ea știa încă de acasă că relația se va sfârși și nu va ajunge în fața altarului.

Se pare că înainte de a participa la Insula Iubirii, blondina a mers la o clarvăzătoare care i-a spus că Andrei nu este omul potrivit pentru ea și că nu o să rămână împreună.

„M-am dus la o clarvăzătoare și 90% din ce mi-a spus s-a întâmplat. Am înregistrarea pe telefon, nu am putut să o mai ascult. Ce-a putut să îmi zică la Andrei… m-a panicat total! Îi trimiteam poze, una câte una, și nu îi spuneam cine e. (…) A zis: Tu cu omul acesta nu aveți nicio treabă unul cu celălalt.

Mi-a zis că are legături dubioase. M-a întrebat cine este și i-am spus că este partenerul meu de viață. M-a întrebat dacă am planuri cu el și i-am spus că avem nunta în viitor. A zis: Îmi pare rău, dar nu văd nicio nuntă”, a mărturisit Ella.

