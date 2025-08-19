Motivul pentru care Ella încă nu a renunțat la inelul de logodnă! Are un plan bine pus la punct: „Vreau doar să văd...”

Tensiunea atinge cote maxime la Insula Iubirii. Fiecare bonfire aduce noi dezvăluiri, iar relațiile concurenților se clatină serios. Deși nu a fost luată încă nicio decizie definitivă, Ella a fost la un pas să își dea inelul de logodnă jos. Nu a făcut-o, dar asta pentru că are un plan special. Care este motivul pentru care încă păstrează inelul pe deget?

Cel mai recent bonfire al fetelor a adus imagini neașteptate pentru Ella. Blondina a urmărit ce a mai făcut iubitul ei pe insulă, iar dezamăgirea s-a instaurat rapid pentru ea. Nu a văzut cu ochi buni apropierea iubitului ei de ispita Andreea și a fost la un pas să își dea jos inelul de logodnă, însă s-a abținut.

Motivul pentru care Ella încă nu a renunțat la inelul de logodnă

Așa cum spuneam, la ultimul bonfire, Ella a văzut noi imagini cu Andrei, care au supărat-o destul de tare. Pe lângă faptul că a observat că iubitul ei continuă șirul dezvăluirilor rușinoase despre ea, Ella a reperat și apropierea dintre Andrei și ispita Andreea. Blondina s-a arătat dezamăgită de tot ce a văzut și s-a grăbit să îi povestească lui Teo totul.

Ella i-a mărturisit ispitei masculine că legătura dintre iubitul ei și Andreea a surprins-o și s-a arătat destul de acidă la adresa celor doi. Mai mult, blondina a spus că dacă Andreei va continua așa poate o să plece acasă cu ispita, iar aceasta îi va lua locul la nunta deja programată.

„Aparent, sunt tare mândră de el (…) Probabil va pleca de pe insulă cu Andreea. Văd o asemănare între mine și Andreea (…) Dacă el chiar pleacă cu Andreea de pe insulă, el chiar ar putea să beneficieze de nunta asta. Știi cum e. Nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește”, a spus Ella.

De asemenea, după ce a văzut imaginile, dezamăgită fiind, Ella a vrut să își dea inelul de logodnă jos. Însă, s-a abținut din a face asta, spunând că știe că Andrei va primi imagini. Concurenta i-a mărturisit lui Teo că vrea, totuși, să vadă până unde poate merge iubitul ei, așa că a păstrat inelul pentru a nu îi da de bănuit.

„E și zgâriat. Eu mi l-aș da jos (n.r. inelul), doar că… Cu siguranță dacă mi l-aș da jos, o să i se arate imaginea. Vreau doar să văd până unde merge. E dureros că am avut dreptate. Faptul că suntem total diferiți”, a mai spus Ella.

