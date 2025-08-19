Antena 1, acuzată de trucaj! Scena intimă dintre Ella și Teo din baie ar fi fabricată?! Fanii au venit cu dovezi

Fanii Insula Iubirii au rămas șocați în ediția de ieri, 18 august, după ce au văzut momentul în care Ella a picat testul și a trecut la următorul nivel cu ispita Teo. Publicul s-a împărțit în două tabere acum: cei care o critică pe concurentă pentru ceea ce a făcut și cei care susțin că totul este regizat.

Ella și Teo și-au făcut ochi dulci încă de la începutul emisiunii, iar apropierea dintre ei a crescut de la o ediție la alta, însă nimeni nu se aștepta la ceea ce s-a întâmplat între cei doi. Și nu, nu este vorba despre îmbrățișări, priviri sau un simplu sărut… ci de o apropiere muuult mai mare.

Fanii comentează scena intimă dintre Ella și Teo

În ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii, Teo și Ella au avut parte de un date special care a durat o zi și o noapte. Așa cum ne-au obișnuit, cei doi și-au petrecut timpul ca doi îndrăgostiți, și-au aruncat priviri și s-au dezmierdat reciproc. Ei bine, fanii au crezut că ăsta e maximul pe care Ella și Teo îl vor atinge în această emisiune, dar s-au înșelat.

Scenele intime din baie au lăsat mască telespectatorii. Cu toate că unii le-au luat de bune și au pus-o la zid pe Ella pentru ce a făcut, alții sunt de părere că totul este regizat.

Secțiunile de comentarii de pe paginile oficiale ale emisiunii sunt luate cu asalt de fanii emisiunii (VEZI ÎN GALERIE). Printre aceștia se numără și persoane sceptice care nu înțeleg cum ar fi putut fi o cameră amplasată în toaletă, de ce Ella s-ar fi uitat la cameră fix în acele momente sau cum de a putut concurentă să apară așa în fața unei țări întregi dacă scena nu ar fi regizată, de fapt.

„Chiar încep să cred ca e fake. Pare fake și nereal. Sunt chiar reale cuplurile astea care vin în emisiune sau actori plătiți? Adică, pe bune? Chiar așa fără nicio remușcare să faci treaba asta? Într-o secvență s-a uitat fix la cameră când era în baie… Dacă vă uitați atent, toată acțiunea se desfășura în fața camerei, cum se prindea acel unghi perfect. Doar mie mi se pare că e totul regizat?? Cameră în baie? Unde ați mai pomenit? Eu una nu cred, material trucat.”, au fost doar unele dintre comentarii.

Rămâne de văzut ce replică va avea Ella. Până în prezent blondina nu a oferit nicio reacție, așa cum a obișnuit să facă de-a lungul edițiilor.

