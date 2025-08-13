Cătălin Brînză, bilețele de amor pentru Maria Avram. Cum o alintă ispita masculină pe soția lui Marius

Spiritele se încing și mai tare la Insula Iubirii. Concurenții și ispitele deja s-au apropiat, unii periculos de mult, iar acum declarațiile de dragoste încep să curgă. Pe insula fetelor, Teo și Ella au dat startul apropierilor și bilețelelor de dragoste, iar acum a venit și rândul Mariei și a lui Cătălin să facă același lucru. Concurenta a primit un bilețel de amor de la ispita de care s-a apropiat cel mai mult.

După ce a văzut că partenerul său a cam uitat că este căsătorit, Maria și-a schimbat atitudinea și pare că a decis să ia și ea testul din Thailanda în serios. Aceasta și-a dat voie să se apropie de ispita Cătălin. Cei doi au format o conexiune puternică, iar bilețelele de amor și-au făcut acum prezența și în cazul lor.

Cătălin Brînză, bilețele de amor pentru Maria Avram

Maria și Cătălin petrec tot mai mult timp împreună, iar apropierea dintre ei este acum evidentă pentru toată lumea. Cei doi au trecut de la discuții, la atingeri și îmbrățișări, iar acum au ajuns la bilețele de amor. Cătălin a simțit nevoia să îi spună Mariei ce simte pentru ea și a așternut totul pe hârtie.

Mai întâi, ispita a băut un pahar pe ascuns ca să prindă curaj, iar apoi a dat drumul la pix pe hârtie. Cătălin a scris un mesaj siropos pentru Maria, în care o și alintă, poreclind-o „Gălușcă”. După ce a terminat de scris, ispita i-a palmat biletul concurentei, iar aceasta a fugit rapid în baie pentru a-l citi în liniște.

„Gălușcă frumoasă… Îți mulțumesc că m-ai făcut din nou să zâmbesc. Nu mă așteptam să întâlnesc un așa suflet frumos aici. Îmi doresc să te strâng în brațe și să ascultam melodia noastră toată seara. Îmi doresc să văd că te bucuri de fiecare moment aici. Te pup, Gălușcă!”, este mesajul scris de Cătălin pentru Maria.

După ce a citit în baie tot ce i-a scris ispita, Maria și-a chemat colegele în cameră și le-a arătat și lor declarațiile pe care le-a primit. Bianca a fost impresionată de gestul bărbatului și a concluzionat clar că acesta a început să aibă sentimente pentru Maria.

„Ai trezit ceva în el. Adică ceva cum nu prea a mai trăit, probabil în ultimul timp”, a spus Bianca.

Foto: Captură Antena 1