Ispita Cătălin, detalii picante din spatele camerelor de filmat de la Insula iubirii. A plecat sau nu singur din Thailanda?

De: Irina Vlad 12/08/2025 | 22:17
Cătălin Brînză, una dintre ispitele masculine de la Insula iubirii, sezonul 9/ sursă foto: social media

Cătălin Brînză (36 de ani) a acceptat să fie una dintre ispitele masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii. Până acum, bărbatul s-a apropiat cel mai mult de Maria Avram, soția lui Marius, poveste despre care ”a dat din casă” în cadrul unui interviu. Acesta a pus punctul pe ”i” și a dezvăluit adevărul din spatele camerelor de filmat, întâmplări și fapte pe care telespectatorii nu le știu. Iată despre ce este vorba!

Cu o carieră de succes în Marea Britanie, Cătălin Brînză a decis să își condimenteze viața și să participe în rolul de ispită la Insula iubirii, sezonul 9. Bărbatul și-a promis că va trăi fiecare experiență fără regrete și nu va spune ”nu” provocărilor intense.

Cu o încredere nemărginită în propriile forțe și ”arme” de seducție, Cătălin a reușit să se apropie de Maria Avram, soția lui Marius. Fără să forțeze limitele, cei doi au creat o conexiune profundă.

Recent, în cadrul unui interviu, acesta a dezvăluit informații și detalii din spatele camerelor de filmat, ceea ce telespectatorii nu au posibilitatea să vadă. Acesta susține că la televizor întâmplările nu sunt prezentate întocmai, situațiile din Thailanda fiind cu mult mai intense decât se prezintă pe micile ecrane.

„Diferența este imensă, pentru că la televizor vezi doar anumite situații și oarecum interpretezi din fața micilor ecrane. Fiind acolo, trăind acea magie, acel vibe, conectându-te cu tot ce e acolo, deconectându-te inclusiv de tot ce e în jurul tău, este de 100 de ori mult mai intens. Eu de fel sunt o persoană care nu-și face planul de acasă, dar am fost convins că sunt pregătit. Însă, ajungând acolo și deconectându-mă de tot ce este în jurul meu, a fost ca un nou început.

Parcă am învățat să merg din nou. A fost extraordinar de frumos și de intens. Și noi, ca ispite, suntem oameni! Avem și noi inimă, avem și noi un suflet, ne atașăm de oameni… Iar dacă mergi cu un plan de acasă, cu siguranță nu va rezulta, într-un final.

Iar dacă joci un rol, în același timp n-ai cum să-l faci până la infinit… După câteva zile, după câteva săptămâni, adevărul va ieși la suprafață. Așa că singurul secret e să fii tu însuți. Sincer, corect și să te lași deschis acestei aventuri”, a spus ispita masculină.

În continuare, ispita Cătălin a lăsat suspansul să încolțească în mintea cititorilor și a transmis că a venit singur pe insulă și a plecat la fel de… singur. Printre aceste afirmații, bărbatul a lăsat loc de interpretări, mărturisind că nu vrea să strice surprizele din viitoarele episoade de pe micile ecrane.

„Dacă te referi la concurente, aici voi lăsa acest secret să fie văzut în fața micilor ecrane. Dar ce pot spune e că noi, ca ispite, atât fete, cât și băieți, am creat o conexiune de prietenie foarte frumoasă, cu un vibe foarte mișto și sper din suflet să rămână la fel.

Am intrat singur și sunt singur, da. Ar fi urât să spun altceva, pentru că am sctrica surpriza publicului. Trebuie fiecare episod savurat exact așa cum e și să fie întâmpinat cu brațele deschise de toată lumea.

Regretul meu este că această experiență a trecut atât repede, dar și greu… S-a terminat, am legat niște prietenii frumoase, dar cu siguranță mi-ar plăcut să mai stăm o perioadă împreună”, a precizat Cătălin Brînză pentru wowbiz.

