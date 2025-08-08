Maria de la Insula Iubirii a spus, în sfârșit, adevărul despre joburile ei din Anglia. De ce a tras ca un hamal 17 ore pe zi

Mulți s-au întrebat de ce a ales Maria Avram să aibă cinci joburi în trecut. Concurenta de la Insula Iubirii a rupt tăcerea și a spus motivul pentru care muncea din greu în fiecare zi! Tânăra a dezvăluit totul recent!

Maria Avram a vorbit pentru prima dată deschis despre motivul pentru care a ajuns să aibă cinci joburi în același timp, muncind până la 17 ore pe zi. Povestea ei a surprins pe toată lumea!

Înainte să plece cu soțul ei, Marius Avram, în Thailanda, ca să-și testeze iubirea în fața camerelor, viața lor era cu totul altfel. Cei doi locuiau în Marea Britanie, unde tânăra lucra pe brânci. La un moment dat, avea nu unul, nu două, ci cinci joburi!

De ce avea Maria cinci joburi, de fapt

Nu oricare, ci joburi care o țineau trează și activă aproape non-stop. Totuși, când a decis să se înscrie la Insula Iubirii, deja mai avea doar trei dintre ele. Dar ce o făcea să muncească atât de mult? Răspunsul a venit chiar de la ea: un vis pe care îl avea împreună cu Marius – să cumpere o casă!

Aveau o țintă clară: să strângă banii pentru avans, într-un termen scurt: un an. Și pentru asta, Maria și-a asumat un program infernal, muncind chiar și 17 ore pe zi fără să stea pe gânduri.

„Având în vedere că sunt în Marea Britanie și trei joburi le poți face în 17 ore pe zi, vă puteți face și voi un calcul ce salariu am pe lună. Nu pot să vă spun acum. (…) A spus cineva aici că ce iubire să mai primești când lucrezi 17 ore. Să lămurim puțin acest aspect. Faptul că eu aveam acele joburi și lucram atâtea ore, nu a fost pentru că mi-am dorit sa fac lucrul ăsta neapărat. Orice om și-ar dori să aibă puțină libertate și puțin timp pentru el.

Eu am făcut lucrul acesta pentru că plecasem la drum cu un plan și a trebuit să respectăm lucrul respectiv. Noi aveam de dat o sumă de bani într-o anumită perioadă de timp. Trebuia strânsă și muncit pentru acel aspect. Apropiații nu știau cum lucrez eu. Familia nu avea idee de cum era viața mea în Marea Britanie. Am preferat să știe că sunt bine și atât”, a mărturisit Maria, pe TikTok.

