Drama neștiută a Mariei Avram de la Insula Iubirii 2025. A fost la un pas de tragedie: ”Mi s-au învinețit buzele, mâinile”

Maria este una dintre cele mai controversate concurente ale sezonului 9 Insula Iubirii. Cu o atitudine autoritară și cu un soț nu prea cuminte, tânăra a atras rapid atenția. Dacă mulți o judecă pentru atitudinea sa, puțini sunt cei care știu prin ce a trecut concurenta de la Insula Iubirii în urmă cu ceva timp. Recent, în cadrul unui live pe TikTok, Maria a povestit drama prin care a trecut în urmă cu doar câțiva ani. A fost la un pas de tragedie.

Maria și Marius formează unul dintre cuplurile de la Insula Iubiri care a atras atenția. Au mers în Thailanda să își testeze iubirea, după ce bărbatul a mai călcat strâmb și în trecut și a pretins că a vorbit pe FaceTime 47 de minute cu ”banca”. Chiar și după ce a fost prins cu mâța în sac, soția l-a iertat rapid. Însă bărbatul pare să recidiveze, căci la Insula Iubirii lui Marius nu i-a trebuit mult timp până când să se lase complet pradă ispitei.

Drama neștiută a Mariei Avram de la Insula Iubirii 2025

Dacă la Insula Iubirii afișează o imagine de femeie puternică, de neclintit, recent Maria le-a prezentat urmăritorilor din mediul online și latura ei vulnerabilă. Aceasta și-a deschis sufletul și le-a povestit că în urmă cu doar câțiva ani a fost aproape de tragedie.

Mai exact, se pare că Maria a suferit un preinfarct. Totul s-a întâmplat când era la serviciu. I s-a făcut brusc rău, și-a pierdut cunoștința, iar norocul ei a fost că s-a intervenit rapid. A ajuns de urgență la spital și în cele din urmă a reușit să scape cu bine.

„Este un episod pe care mi-l amintesc cu greu, eram chiar la muncă. Îmi aduc aminte că vorbeam la telefon chiar cu Marius și i-am spus că nu mă simt prea bine, ceva se întâmpla cu mine, mă simțeam foarte moleșită și fără putere. Am fumat țigară, în momentul în care m-am întors de la locul de fumat în interior, am simțit o amețeală pur și simplu brusc, aveam o transpirație foarte mare. Fratele lui m-a găsit, cu iubita lui, pentru că lucram în același loc și cred că în decurs de maxim trei minute eram rece, dar aveam o transpirație, mi s-au învinețit buzele, mâinile. Eu spun ce știu de la ei, eu nu îmi amintesc nimic, știu doar că eu m-am trezit în spital”, a povestit Maria, în mediul online.

De asemenea, concurenta de la Insula Iubirii a mai dezvăluit că suferă și de o altă afecțiune. Aceasta nu vede deloc cu ochiul stâng, din cauza unor complicații apărute la naștere.

„Nu am lentile de vedere, nu văd cu ochiul stâng absolut deloc, dar port ochelari. Nu văd cu ochiul stâng, așa m-am născut, sunt născută prematur și cumva am avut această problemă încă de mică”, a mai mărturisit Maria.

A uitat complet că e măritată! Maria Avram a dormit cu ispita Cătălin la Insula iubirii 2025

Ispita Cătălin, detalii picante din spatele camerelor de filmat de la Insula iubirii. A plecat sau nu singur din Thailanda?

Foto: Socail media