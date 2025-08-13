A uitat complet că e măritată! Maria Avram a dormit cu ispita Cătălin la Insula iubirii 2025

S-au încins spiritele la Insula Iubirii 2025! Maria Avram a uitat complet că este măritată și s-a apropiat de ispita Cătălin. Aceasta i-a transmis mesaje secrete prin care i-a dat de înțeles că vrea să îl îmbrățișeze și să îl sărute. Mai mult decât atât, în cele din urmă, cei doi au dormit împreună. Soțul ei, Marius, a rămas interzis atunci când Radu Vâlcan i-a arătat imaginile.

Săptămâna trecută, Maria a privit imagini compromițătoare cu soțul ei, Marius, în compania ispitelor feminine. Ei bine, acum roata s-a întors, iar el a fost cel care și-a văzut partenera în ipostaze apropiate cu un al bărbat. Concurenta nu a mai ținut cont de nimic.

Cum a reacționat Marius când a văzut imaginile cu Maria Avram de la Insula Iubirii

În ultimele ediții ale emisiunii Insula Iubirii 2025, Maria Avram a dat de înțeles că este atrasă de ispita Cătălin. Cei doi au părut din ce în ce mai apropiați, iar acum concurenta nu a mai ținut cont de nimic și i-a transmis mesaje cu subînțeles.

Maria i-a scris ispitei pe tableta folosită în vilă pentru muzică – „Te-aș fi sărutat acum” și „Te-aș fi strâns tare în brațe acum”. Cel mai probabil, concurenta a crezut că, în acest fel, camerele de filmat nu vor surprinde mesajele sale.

„Nu voia să fie auzită sau văzută. Pentru mine contează că a reușit să spargă bariera. Naivitatea că nu va fi văzută și nu o să înțeleagă lumea anumite lucruri e total diferită. Eu apreciez ceea ce a făcut și respect faptul că a reușit să fie sinceră cu mine. Am înțeles că îi sunt foarte drag. Emoțiile ei au fost 100% sincere”, a spus Cătălin Brînză despre gestul făcut de Maria Avram.

Ulterior, Maria și Cătălin au făcut un alt pas important pentru legătura lor. Cei doi și-au petrecut noaptea dormind împreună, afară, pe șezlonguri. La scurt timp după derularea acestor evenimente, Radu Vâlcan a mers în vila băieților pentru a-i arăta lui Marius ce a făcut soția sa.

Marius a urmărit cu atenție imaginile, însă nu i-a venit să creadă că soția sa l-a trădat. Bărbatul a precizat că testul de la Insula Iubirii îi era lui destinat, așa că nu se aștepta ca Maria să fie cea care pică în ispită.

„A venit să mă testeze pe mine, dar… Am inima frântă. Când soția ta îi spune altui bărbat ‘vreau să te sărut’… Îți dai seama că inima mea este sfâșiată. E dureros, mi-a dat Dumnezeu o palmă”, a spus Marius, după ce a văzut imaginile cu soția sa.

Citește și: Imaginile care nu s-au văzut la Antena 1! Ce scria pe bilețelul pe care Ella l-a primit la Insula iubirii 2025