Zodia care renaște din propria cenușă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu: Căsătorie, job nou și noroc pe toate planurile

De: Denisa Iordache 26/12/2025 | 11:07
Anul 2026 vine cu noi începuturi pentru toț nativii zodiacului. Una dintre zodii însă va simți cum renaște din propria cenușă, după o perioadă plină de încercări și obstacole. Despre ce zodie este vorba? Toate detaliile în articol! 

Neti Sandu a oferit horoscopul pentru perioada de final de 2025 – început de 2026. Celebrul astrolog a vorbit despre fiecare zodie în parte, dar a avut de spus ceva foarte important pentru acești nativi. 

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Capricorn. Această zodie va avea parte de un nou început, după ce Marte se va alătura celorlalte planete care sunt deja în ea. Marte, Mercur și Venus, îi aduc Capricornului o energie pură care aduce noi începuturi care sunt șanse să fi apărut și în 2025, dar care nu au fost fructificate. Astfel, acest nativ va sta în fața unei decizii: posibilitatea veche de schimbare mai este încă valabilă sau există una mai nouă și mai benefică? Capricornul va avea parte de oportunități în zona colaborărilor din sfera profesională. 

În ceea ce privește viața amoroasă, cei care nu au știut ce vor în privința unei relații vor avea gânduri serioase și vor lua o decizie corectă. Mai mult, faptul că această zodie nu va mai fi retrograd până la sfârșitul primăverii, îi aduce avantajul de a renaște din propria cenușă și de a construi tot ceea ce și-a dorit până atunci și nu a putut. 

După o perioadă în care au simțit că nu se întâmplă nimic în viața lui, Capricornul vede oportunitățile cum vin spre el atât în zona profesională, cât și cea personală și se bucură de roadele muncii sale. 

