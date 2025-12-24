Acasă » Știri » Zodia greu încercată în ultimele zile ale anului 2025. Mihai Voropchievici avertizează: „Vine un uragan puternic”

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 16:24
Există un semn zodiacal ce va întâmpina greutăți în ultimele zile ale lunii decembrie. Acest lucru se va întâmpla în mod natural, deoarece au avut loc puține schimbări în planete. Acum, întrebarea este: te afli pe lista ghinioniștilor din ultimele zile ale anului 2025? Pentru a afla, derulează în jos acest articol și vezi care este zodia greu încercată. 

Este vorba despre cei născuți în zodia Leu. Urmează o săptămână tensionată și plină de provocări pentru o parte din nativii născuți în această zodie. Deoarece ai tendința să te bucuri de progres și recunoaștere, atunci când nu le obții, te simți groaznic. Dacă nu ești în starea de spirit potrivită, acest lucru te poate doborî complet, mental și emoțional.

Final de an tensionat pentru zodia Leu

Potrivit astrologului Mihai Voropchievici, în perioada 22-28 decembrie, o parte din nativii născuți în zodia Leu vor avea de-a face cu o furtună emoțională. Runa Hangalll vine să curețe și să elibereze toate poverile din acest an, astfel încât se vor elibera de toate situațiile problematice de până acum. Această perioadă nu te va lua prin surprindere, deoarece ești pregătit pentru următoarea perioadă.

De asemenea, după această perioadă „neagră”, conjuncția Lunii cu Jupiter îți aduce un plus de încredere și ideea că înțelegerea în viața ta este pe cale să fie reînnoită. Dacă ai avut o ceartă cu un prieten sau o persoană dragă, probabil că te poți aștepta la o reconciliere călduroasă.

Acum, poți să te bucuri de optimismul tău înnăscut și să te simți mai bine în privința viitorului. Ai fost îngrijorat, iar asta nu pare a fi o stare naturală pentru tine. Luna în conjuncție cu Jupiter te ajută să-ți schimbi perspectiva. Povara este acum mai ușoară. Vezi AICI cum arată finalul anului 2025 pentru restul semnelor zodiacale.

Zodia care primește o moștenire în Ajunul Crăciunului. Câștig financiar pentru acești nativi, pe 24 decembrie 2025

Zodiile cu triplu noroc în 2026: bani, dragoste și carieră. Nativii afectați de schimbări

 

