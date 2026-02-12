Acasă » Știri » Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică

De: Andreea Stăncescu 12/02/2026 | 14:57
În ultimele luni au circulat numeroase zvonuri legate de starea de sănătate a lui Dan Petrescu, mai ales după ce aparițiile sale publice au alimentat speculațiile privind o afecțiune serioasă. Fostul antrenor al lui CFR Cluj a decis însă să lămurească situația și a transmis că perioada dificilă a trecut, iar în prezent se simte mult mai bine.

Tehnicianul cunoscut susține că este aproape complet refăcut și că mai are nevoie de cel mult una sau două luni pentru a fi pregătit să revină în activitate.

Dorința sa este să se întoarcă pe banca tehnică, cel mai probabil din vară, când ar putea prelua o echipă încă de la începutul sezonului.  Totuși, nu exclude nici varianta unei reveniri mai rapide, dacă va apărea o ofertă importantă.

„Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, a spus Dan Petrescu pentru digisport.ro.

Dan Petrescu va antrena Naționala României?

În același timp, numele lui Dan Petrescu a fost vehiculat și în discuțiile legate de viitorul echipei naționale. Cristi Balaj consideră că acesta ar putea fi o opțiune serioasă pentru Federația Română de Fotbal, mai ales în contextul problemelor de sănătate ale lui Mircea Lucescu.

Potrivit lui lui Cristi Balaj, „Bursucul este un antrenor experimentat, riguros și echilibrat, care pune accent pe forma sportivă a jucătorilor, nu pe statut sau reputație.

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a demonstrat că știe să construiască echipe competitive și să obțină rezultate, motiv pentru care este văzut ca un profesionist capabil să facă față inclusiv unei provocări precum conducerea naționalei.

„(n.r. Dan Petrescu ar fi o soluție pentru națională?) Da, e un antrenor foarte bun, care a demonstrat deja în fotbalul românesc. Am înțeles că se simte mai bine. E un antrenor preocupat și concentrat. Îmi place că la Dan Petrescu joacă cine merită. Pentru el nu contează importanța numelui sau dacă l-a salutat sau nu într-o dimineață.

Pentru el este important să joace jucătorii care sunt cel mai în formă și care merită. Sunt convins că pe el nu l-ar interesa echipa unde joacă jucătorul respectiv. Nu știu dacă Federația a ales deja. Și Hagi a demonstrat și nu știu dacă nu cumva este o variantă agreată în acest moment. Cel mai important pentru noi ar fi ca Mircea Lucescu să poată reveni”, a declarat Cristi Balaj, la sptfm.ro.

