De ce primește Rică Răducanu bani cu porția de la soție: „Cum prind niște bănuți, cum mă duc la..”

Rică Răducanu (79 de ani) a vorbit liber și deschis despre cum decurge căsnicia sa, cum stă treaba cu economiile în familie, dar și care este motivul pentru care primește bani cu porția de la soția lui. Fostul sportiv este urmărit de un viciu păcătos de care nu se poate lăsa nici în ruptul capului.

În casa și familia lui Rică Răducanu, soția lui este cea care are grijă de tot ceea ce înseamnă economii, cheltuieli și bani de buzunar. În cadrul unui interviu, fostul portar s-a lăsat „descoperit” de secrete și a vorbit despre un subiect delicat: viciul păcătos de care nu poate scăpa.

Pe ce se duce toată pensia lui Rică Răducanu

Rânduiala arată în felul următor. În ziua de pensie, banii lui Rică Răducanu sunt imediat virați la soție, care se ocupă ca toate facturile să fie achitate la timp. Din start, fostul sportiv pleacă „prin viață” cu un dezavantaj. Din această combinație, el se mai alege, pe ici, pe colo cu ceva mărunțiș, însă cu porția, cum s-ar spune.

„Nu mai iau eu pensia, o ia soția, ea știe cel mai bine cum să achite tot, facturile și să ne rămână și de mâncare, de medicamente. Nici nu știu dacă mi-au mai mărit pensia, la un moment dat aveam vreo 2.000 de lei, apoi nevasta nu a mai vrut să-mi spună. Mai îmi dă și mie ceva mărunțiș, de buzunar, din care mai joc la păcănele. Nu joc bani mulți, dar, de-a lungul timpului, dacă e să calculez, am pierdut destui, poate că mii de euro. Soția e o femeie bună, a ținut mereu casa, ea e șefa!”, a mai precizat Rică Răducanu.

Din banii de buzunar pe care îi primește, Rică Răducanu se duce „glonț” la păcănele, viciu de care nu poate să scape nici în ruptul capului. Cu alte cuvinte, primește bani cu porția de la consoartă, ca să nu se ducă să cheltuie sume mari la aparate. Deși a mărturisit că joacă bani mulți la casino, fostul portar a mărturisit că – de-a lungul anilor – acest viciu i-a adus pierderi financiare semnificative.

„Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar! Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri. De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie”, a dezvăluit fostul portar, potrivit Click.ro.

Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist”

Rică Răducanu trăiește, la 79 de ani, în alertă: frica de moarte și infidelitățile îl bântuie! ”Umblu ca titirezul, nu mai pot să adorm, mă apucă gândurile că mă înec, dacă mor singur…”