Rică Răducanu face injecții mai scumpe decât pensia, însă fără rezultat! „Nu mai am cartilaje”

Rică Răducanu, simbol al Rapidului, se confruntă cu probleme grave de sănătate, care nu îl afectează doar fizic, ci îl ustură și la buzunar. Marele fost portar român este nevoit să facă un tratament injectabil în mod regulat, pentru a-și ameliora durerile de articulații care nu îi dau pace. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul sportiv a dezvăluit totul despre injecțiile care îl costă mai mult decât pensia pe o lună. O singură injecție! Nu întreg tratamentul! Unde mai pui că aparent, soluția oferită de medici nici nu dă rezultatele sperate. Doctorii ridică din umeri, din spusele fostului fotbalist, iar banii se duc mai mult pe promisiuni decât pe rezultate. Problemele cu genunchii îi dau mari bătăi de cap și mai mult decât atât, nici nu se poate împăca cu ideea că nu mai poate face lucrurile care îi făceau plăcere în trecut.

Fostul fotbalist pare că este urmărit de probleme în continuare. Ba chiar s-au agravat, iar la pachet au venit și costurile financiare destul de mari, comparativ cu pensia de 2.200 de lei pe care o are Rică Răducanu. Din pricina unor probleme cu circulația, carismaticul fost goalkeeper a ajuns să facă un tratament care costă 3000 de lei, pentru o singură injecție la genunchi.

În speranța că va putea să își recapete tonusul și vitalitatea de altădată, Rică Răducanu a apelat la această variantă, la recomandarea medicilor. Din păcate însă, după ce a făcut câteva injecții, starea sa nu s-a îmbunătățit, dimpotrivă, fostul portar spune că are dureri mai mari decât înainte.

Rică Răducanu, tratament eșuat, pe bani mulți

Unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria Rapidului a ajuns să își dea întreaga pensie pe o singură injecție. Și încă ceva în plus! Așa cum spune și marele fost fotbalist, faptul că investește în mod constant sume de bani considerabile în sănătatea sa nu e o problemă. Atâta timp cât problemele de sănătate s-ar ameliora. Însă Rică Răducanu spune că injecția de 3000 de lei pe care trebuie să o facă regulat la genunchi nu i-a adus alinare.

„Am fost să fac niște tratamente la picioare, pentru că la mine, asta e cel mai rău. Cu circulația și genunchii, nu mai am cartilaje deloc. Tot umblu pe la toți doctorii, dar degeaba, nu au ce să îmi facă. Am făcut injecții, costă 3000 de lei una, la un singur genunchi. E prea scump, dar nu am ce să fac. Trebuie să le fac constant. Le-am făcut și acum am impresia că mă doare și mai rău.

Mi-a spus nevasta să aștept, că poate își fac efectul de acum. La urma urmei, dai bani pentru sănătate, dar trebuie să se vadă și rezultate, să te simți bine. Eu aș vrea să mă pot mișca, să mă duc să joc un tenis. Eu sunt învățat cu lumea, să ies, să mă vadă oamenii, să vorbesc cu ei. Acum am intrat în hibernare. Încerc să fiu optimist, dar nu sunt învățat să stau așa, acasă”, a declarat Rică Răducanu pentru CANCAN.RO.

