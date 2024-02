Rică Răducanu și-a pierdut orice speranță! Problemele de sănătate nu îi dau pace: „Nu cred că mai există vreo soluție”

Rică Răducanu trece printr-o perioadă desul de grea. Se pare că de ceva timp fostul sportiv se confruntă cu unele probleme de sănătate și pare că situația nu mai are rezolvare. Acum, fostul fotbalist încercă un nou tratament, însă este aproape resemnat și spune că în cazul lui nu crede că se mai poate face nimic. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Rică Răducanu?

De o bună perioadă, Rică Răducanu face drumuri tot mai dese la medic. Fostul sportiv se confruntă cu unele probleme de sănătate și lucrurile par că se agravează. Mai exact, fostul fotbalist are unele probleme la nivelul genunchilor și se teme că în curând o să îi fie din ce în ce mai greu să se deplaseze.

Problemele de sănătate cu care se confruntă Rică Răducanu persistă de ceva timp și pare că tratamentele nu prea dau roade. Genunchii sportivului sunt aproape complet distruși, asta din cauza anilor în care a practicat sport de performanță.

Acum, tot ce și-ar dori fostul sportiv este să mai poată face puțină mișcare, să mai poată alerga, însă aceste lucruri îi sunt imposibile și se teme că în ceva timp nici cu mersul nu o să fie prea ușor. Recent, Rică Răducanu și-a schimbat tratamentul, însă și-a pierdut încrederea și spune că nu crede că mai există speranță în cazul lui.

„Nu mă simt deloc bine. Nu mai am cartilaje deloc la genunchi. Am vorbit cu un medic recent și o să încerc altceva. Genunchii mei sunt bătătoriți rău de la atâta sport, săracii de ei. Am luat acum și niște alifii să dau unde mă doare și sper să fie cât de cât bine.

Nu cred că mai există vreo soluție de vindecare. Voiam să îmi revin pentru că îmi este dor să alerg, să fac sport, dar nu se mai poate”, a declarat Rică Răducanu, potrivit click.ro.