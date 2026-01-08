Acasă » Știri » Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist”

Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist”

De: Simona Tudorache 08/01/2026 | 11:20
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist"
Rică Răducanu a aflat cu mâhnire de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu. Fostul portar speră, însă, ca acesta să se pună pe picioare și să revină rapid în totbal. Ridică Răducanu are doar cuvinte de laudă despre cunoscutul antrenor, pe care îl consideră un om extrem de sufletist.

Dan Petrescu a slăbit în jur de 30 de kilograme, după ce a fost diagnosticat cu o afecțiune la nivelul gâtului. El a ales să se depărteze de lumea sportului și să își poarte în tăcere suferința, una care pare că îl încearcă din plin. Mulți oameni din fotbal, printre care și Rică Răducanu, au convingerea că Dan Petrescu va câștiga acest meci și va reveni rapid pe banca tehnică.

„L-am cunoscut pe Dan Petrescu este un om tare de treabă și sufletist, am auzit și eu că are probleme de sănătate. Și nu par ușoare sau simple, din moment ce a luat o pauză de la antrenoratul în fotbal. Nu știu ce diagnostic exact are, e necazul lui, nu e obligat să spună. Să stea liniștit, să se trateze, așa cum îl sfătuiesc medicii, și îi suntem alături.

Nu știu ce se tot întâmplă, dar tot mai mulți oameni, deloc bătrâni, din România, sunt foarte bolnavi. Îi zic așa: „Dane, să revii în fotbal, avem mare  nevoie de tine!”. L-am văzut prin niște fotografii, a mai slăbit, da, dar așa e la boală, toți slăbim, să nu se sperie. Sunt convins că se va pune din nou pe picioare, la urma-urmei, mereu a fost un învingător”, a menționat Rică Răducanu pentru Click.

Ce spune un jurnalist britanic despre Dan Petrescu

Un jurnalist britanic spune că a vorbit cu Dan Petrescu, că acesta întâmpină probleme de sănătate, dar că își pregătește revenirea în sport.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”, a scris Neil Barnett pe platforma X, fostă Twitter.

