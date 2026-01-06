Acasă » Exclusiv » Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență

Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență

De: Delina Filip 06/01/2026 | 15:33
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență
Fostul mare internațional și legenda lui Chelsea, Dan Petrescu, a fost recent în centrul unor zvonuri alarmante legate de starea sa de sănătate. Așa cum știm,  presa britanică a sugerat că ar fi fost diagnosticat cu o boală necruțătoare, fapt care a stârnit îngrijorare în rândul fanilor săi. În plus, ceea ce a alimentat și mai mult zvonurile legate de eventualele probleme de sănătate ale antrenorului ar fi faptul că acesta a decis să ia o pauză profesională după ce ar fi slăbit în jur de 30 de kilograme. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate cu antrenorul. Cum arată, dar și care pare să fie starea lui de spirit, aflați în rândurile următoare.

Dan Petrescu a fost în centrul atenției în ultima perioadă după ce s-a retras din antrenorat pentru a se concentra asupra stării sale de sănătate. Fostul internațional român, în vârstă de 58 de ani a plecat de la CFR Cluj în vara anului 2025 și a decis să-și acorde o pauză. În lipsa unor dezvăluiri oficiale despre starea sa de sănătate reală, în presă au circulat numeroase zvonuri că fostul fotbalist ar avea probleme grave de sănătate în urma cărora ar face chimioterapie. Iată cum arată antrenorul care a slăbit semnificativ în ultima perioadă.

Imaginile zilei cu Dan Petrescu, după ce ar fi slăbit 30 de kilograme

Dan Petrescu a sosit pe la orele prânzului la casa sa de pe Șoseaua Nordului. Nu era singur, ci însoțit de șoferul și omul lui de încredere care îi este mereu alături. Au parcat mașina în fața porții, apoi antrenorul a coborât din autoturism cu telefonul în mână. Părea destul de absorbit de ecranul telefonului, căci nici când s-a dat jos din mașină nu și-a luat ochii de la ce citea.

Imagini în premieră cu Dan Petrescu după zvonurile legate de starea sa de sănătate
Imagini în premieră cu Dan Petrescu după zvonurile legate de starea sa de sănătate

Îmbrăcat cu o geacă lungă de iarnă, pantaloni închiși la culoare, pantofi sport și cu o căciulă care îi ținea de cald, fostul fotbalist nu a dorit să atragă atenția. Așa cum știm, Dan Petrescu a fost destul de discret în ultima perioadă, mai ales după numeroasele zvonuri în privința sănătății sale. În ultimul timp, starea de sănătate a antrenorului a ridicat semne de întrebare după ce în presă au circulat zvonuri că acesta ar fi grav bolnav și ar urma un tratament cu chimioterapie. Mai mult, faptul că bărbatul a slăbit semnificativ a alimentat și mai mult îngrijorările.

Antrenorul a încercat să fie foarte discret
Antrenorul a încercat să fie foarte discret

Dan Petrescu s-a îndreptat către poarta casei sale și nu s-a uitat în jur. Cel mai probabil, atenția din ultima perioadă care este asupra lui, nu îi este pe plac. În prezent, acesta se află sub tratament și își recuperează treptat sănătatea. Potrivit informațiilor, bărbatul se pregătește să revină în fotbal, ca antrenor, odată ce va încheia această perioadă dificilă. Această veste confirmă că, în ciuda zvonurilor apărute în presă, legenda română rămâne determinată să își continue cariera în sportul-rege.

