Acasă » Știri » Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”

Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”

De: Denisa Iordache 18/12/2025 | 21:52
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu

Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Marele antrenor trece prin clipe greu de imaginat și ar avea mari probleme de sănătate. Gino Iorgulescu, prieten bun cu el, a făcut primele declarații despre situația dificilă prin care acesta trece. Toate detaliile în articol.

Marele antrenor a uimit pe toată lumea atunci când și-a dat demisia de la CFR Cluj, în luna octombrie, și a spus că are nevoie de o pauză din cauza unor probleme de sănătate. În lunile ce au urmat după demisie, Dan Petrescu a fost ofertat de formații din Polonia și din Bulgaria, însă a refuzat fiecare ofertă. Mai mult, el a refuzat și întoarcerea la CFR Cluj, semn că problemele erau reale. Toate aceste lucruri, dar și lipsa lui totală din spațiul public, i-au îngrijorat pe fani.

Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu

De atunci, românii stau cu sufletul la gură și așteaptă să vadă cum evoluează starea lui Dan Petrescu. După ce s-a retras din lumea publică, el a trecut printr-o perioadă dificilă și s-a axat pe sănătatea lui. Gino Iorgulescu a oferit primele detalii despre antrenor.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a declarat președintele LPF pentru ProSport.

El a dat de înțeles că situația lui Dan Petrescu se poate agrava din ce în ce mai tare și nu este sigur, dar crede faptul că Dan Petrescu face chimioterapie.

„Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a completat Gino Iorgulescu.

CITEȘTE ȘI:

Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez

Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Știri
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează
Știri
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!”
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!”
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre ...
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 decembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 decembrie, de la ora 20.00
Top 10 idei de cadouri, cu care nu vei da greș niciodată de Crăciun
Top 10 idei de cadouri, cu care nu vei da greș niciodată de Crăciun
Vezi toate știrile
×