Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”

Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Marele antrenor trece prin clipe greu de imaginat și ar avea mari probleme de sănătate. Gino Iorgulescu, prieten bun cu el, a făcut primele declarații despre situația dificilă prin care acesta trece. Toate detaliile în articol.

Marele antrenor a uimit pe toată lumea atunci când și-a dat demisia de la CFR Cluj, în luna octombrie, și a spus că are nevoie de o pauză din cauza unor probleme de sănătate. În lunile ce au urmat după demisie, Dan Petrescu a fost ofertat de formații din Polonia și din Bulgaria, însă a refuzat fiecare ofertă. Mai mult, el a refuzat și întoarcerea la CFR Cluj, semn că problemele erau reale. Toate aceste lucruri, dar și lipsa lui totală din spațiul public, i-au îngrijorat pe fani.

Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu

De atunci, românii stau cu sufletul la gură și așteaptă să vadă cum evoluează starea lui Dan Petrescu. După ce s-a retras din lumea publică, el a trecut printr-o perioadă dificilă și s-a axat pe sănătatea lui. Gino Iorgulescu a oferit primele detalii despre antrenor.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a declarat președintele LPF pentru ProSport.

El a dat de înțeles că situația lui Dan Petrescu se poate agrava din ce în ce mai tare și nu este sigur, dar crede faptul că Dan Petrescu face chimioterapie.

„Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a completat Gino Iorgulescu.

