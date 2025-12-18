Acasă » Știri » Povestea de dragoste dintre Cosmina Păsărin și George Vintilă. Motivul real pentru care s-au despărțit după 3 ani de relație

Povestea de dragoste dintre Cosmina Păsărin și George Vintilă. Motivul real pentru care s-au despărțit după 3 ani de relație

De: Paul Hangerli 18/12/2025 | 23:10
O fotografie veche cu Cosmina Păsărin și George Vintilă readuce în prim-plan spiritul anilor 2000, o epocă în care moda sport-casual, cu treningul purtat la orice oră, se împletea cu povești de dragoste născute pe platourile de televiziune. Dincolo de fîș, zâmbete și apariții fresh, relația lor a rămas una dintre cele mai curate și memorabile iubiri din showbizul românesc, tocmai pentru că a evitat scandalul și excesul.

Privind ținutele din imagine, e imposibil să nu simți cum te lovește direct în retină spiritul anilor 2000, când „sport-chic” însemna, de fapt, trening bun la toate. Fotografia a fost realizată la petrecerea de lansare a cinematografului Media Pro, considerat la vremea respectivă cel mai modern cinematograf din oraș – un loc unde se adunau vedetele, blitzurile și ambițiile unei generații TV care voia să pară occidentală dintr-o singură ținută.

El poartă geaca albă cu dungi colorate, genul de piesă care venea la pachet cu optimism, lanț la pantaloni și convingerea fermă că ești pregătit în orice moment să sari fie pe scenă, fie la o bere după filmări. Tricoul roșu strigă „sunt vedetă, dar accesibil”, iar blugii completează perfect aerul de băiat cool de PRO TV, abonat la aplauze și la gagici pe litoral.

Ea, în schimb, vine cu jacheta roșie cu alb, șapca trasă strategic și zâmbetul larg, de parcă tocmai a câștigat un concurs de „cea mai fresh apariție la lansare”. Împreună arată ca un cuplu scos dintr-un catalog imaginar intitulat ”ne punem fîș că așa e la modă”, unde regula de aur era simplă: culori tari, haine sport la orice ocazie și multă, dar multă încredere. E genul de modă care azi te face să râzi, dar care atunci era luată extrem de în serios – pentru că, în anii 2000, dacă nu aveai trening bun și zâmbet larg la evenimente, practic nu existai.

Cpsmina Păsărin și George Vintilă au fost împreună 3 ani

O iubire curată într-un showbiz care trăia din zgomot

Povestea lor a început exact acolo unde se legau multe iubiri din televiziunea românească a începutului de ani 2000: pe platouri, între repetiții, filmări și pauze de cafea. Cosmina Păsărin și George Vintilă au fost mai întâi colegi, apoi prieteni, iar relația s-a construit lent, fără grabă și fără spectacol.

Ea lua lecții de dicție pentru aparițiile pe sticlă, el îi era profesor și sprijin, iar apropierea a venit firesc, deși multă vreme fiecare era prins într-o altă relație. Vara petrecută împreună la Zanga Party, pe litoral, a fost momentul declanșator: drumurile spre mare, nopțile lungi de discuții și emoția primei ediții filmate au scos la suprafață „scânteia” despre care amândoi aveau să vorbească mai târziu. Cosmina spunea des că îi plăcea să fie jucăușă în relație, copilăroasă, spontană, iar George era exact contrapunctul: calm, răbdător, protector, genul de bărbat care știa să se poarte cu o femeie. S-au mutat împreună, au renunțat treptat la viața de club și la nopțile zgomotoase, preferând serile liniștite acasă, filmele, muzica și mâncarea gătită de el.

Erau gelozii mărunte, inevitabile într-un cuplu expus, dar fără certuri mari, fără crize publice, fără dramatizări. Chiar și despărțirea, venită după câțiva ani, a fost discretă și matură: programele tot mai încărcate, distanța, filmările separate și oboseala acumulată au erodat relația, nu scandalul. Într-o perioadă în care majoritatea cuplurilor din showbiz se rupeau cu declarații explozive, Cosmina și George au ales să se separe fără zgomot, păstrând respectul și sentimentul că, la un moment dat, au fost exact ce trebuia unul pentru celălalt.

Ce a rămas după ani: nostalgie, maturizare și statutul de cuplu iconic

După despărțirea discretă de George Vintilă, Cosmina Păsărin a intrat într-o perioadă agitată, aproape previzibilă pentru o vedetă a anilor 2000, în care presa nota fiecare apariție și fiecare zvon. A urmat o succesiune de relații care n-au mai avut liniștea și echilibrul poveștii cu George: o idilă cu Bogdan Stelea, apoi o apropiere de Keo, relații scurte, intense, descrise chiar de ea drept focuri de paie, consumate rapid și stinse la fel de repede. Era o Cosmina diferită, mai neliniștită, prezentă constant în cluburile de fițe din București, surprinsă dansând provocator, ieșind noaptea, căutând parcă exact opusul stabilității pe care o trăise înainte.

Toate aceste episoade au întărit, paradoxal, ideea că relația cu George Vintilă fusese una specială: singura pe care ea însăși avea să o numească, mai târziu, „liniștită” și cu adevărat importantă.

Anii au trecut, fiecare și-a văzut de drum, iar zgomotul s-a estompat. Tocmai de aceea, reîntâlnirea lor de peste ani, în cadrul emisiunii Fort Boyard, a avut o încărcătură aparte. Fără gesturi teatrale, fără încercări de resuscitare a trecutului, Cosmina și George au arătat maturitate, respect și o chimie care nu mai era romantică, dar nici dispărută complet. Declarațiile ei ulterioare, în care spunea deschis că George a fost marea ei iubire, au cimentat statutul lor de cuplu iconic al televiziunii românești din anii 2000. Nu pentru scandal, nu pentru excese, ci tocmai pentru normalitatea rară într-o epocă a exagerărilor. Astăzi, fotografia lor veche nu mai e doar o amintire cu bucle și treninguri sport-casual, ci un simbol al unei generații TV în care unele povești au fost, pur și simplu, adevărate.

