Cosmina Păsărin, implicată într-un accident în vacanță: „În timp ce mă aflam cu o prietenă am avut...”

Cosmina Păsărin iubește să călătorească și merge des în vacanțe. Uneori, planurile nu decurg perfect. Prezentatoarea TV a vorbit despre peripețiile pe care le-a avut în unele călătorii. Mai mult decât atât, anul acesta, a suferit un accident în Italia.

Cosmina Păsărin a devenit cunoscută în urmă cu mulți ani, după ce a participat la emisiunea Vara ispitelor. Ulterior, ea a fost extrem de mediatizată în presa românească. De-a lungul anilor ea și-a clădit o carieră de succes în televiziune, fiind prezentatoare la mai multe emisiuni de succes. Vedeta a fost mereu discretă în privința vieții personale, însă de această dată a povestit o situație neplăcută prin care a trecut.

Cosmina Păsărin a povestit că, de multe ori, a avut parte de peripeții în vacanțe. Cel mai recent incident s-a întâmplat vara aceasta, în timp ce era cu o prietenă în Italia. Prezentatoarea TV a suferit un accident.

„Am avut parte de două escapade în afara țării, în străinătate. Am apucat să mă bucur foarte puțin și de atmosfera locurilor în care am fost. Acum sunt din nou acasă unde mă și simt cel mai bine de fiecare dată. Am avut parte de peripeții în vacanțe. Am trecut printr-o întâmplare neplăcută. Chiar în această vară, în luna august, în timp ce mă aflam în vacanță în Italia cu o prietenă am avut, din păcare, un accident.”, a declarat Cosmina Păsărin pentru Antena Stars.