Cosmina Păsărin și-a “tradus” iubitul, dar nu are niciun regret: “Nu e nimeni fără pată!” + După ce principiu se ghidează

Cosmina Păsărin a debutat în show-bizz-ul autohton în urmă cu mai bine de două decenii, la „Vara Ispitelor”. Bruneta nu o reneagă pe acea tânără de 18 ani care-și înșela iubitul cu Bogdan Vlădău, chiar în fața camerelor de luat vederi, dar, spune ea în exclusivitate pentru CANCAN.RO, nici nu vrea să vorbească despre ceea ce a făcut în urmă cu ani buni. Pentru că, de atunci și până astăzi, Cosmina se poate lăuda cu realizări profesionale, iar „Vorbește lumea” e emisiunea care i-a rămas la suflet.

A intrat în atenția publică la începutul anilor 2000, atunci când a participat, alături de iubitul său, la “Vara Ispitelor” (PRO TV). În cadrul emisiunii, cuplurile trebuiau să reziste tentaților și să rămână fideli. Nu a fost cazul Cosminei Păsărin, care a pus ochii pe Bogdan Vlădău. Atracția dintre cei doi a fost atât de puternică, încât au dat frâu liber pasiunii și nu s-au lăsat intimidați nici măcar de camerele de luat vederi, care i-a suprins făcut amor. Alex, iubitul oficial, a fost teribil de dezamagit și a decis să pună punct relației cu focoasa brunetă. Cosmina nu a plâns prea mult, pentru că i s-a deschis în față un nou drum, cel al celebrității.

Au trecut aproape două decenii de atunci, timp în care Cosmina Păsărin s-a transformat într-o femeie puternică și sigură pe ea. Nu vorbește deschis despre acea perioadă tumultuoasă a vieții sale, dar nici nu neagă că a făcut lucruri pentru care nu se simte rușinată, însă nici mândră nu este. Vedeta PRO TV a acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro, un interviu sincer și asumat, despre perioada năbădăioasă a vieții ei, dar și despre planurile sale profesionale.

„Nu e nimeni perfect, fără pată”

CANCAN.RO: Ești pregătită să pleci la vreun show gen America Express? Ai primit oferte în acest sens?

Cosmina Păsărin: Am primit mai demult. Nu e genul de show care mi se potrivește.

CANCAN.RO: Ai mai repeta ce s-a întâmplat la Vara Ispitelor?

Cosmina Păsărin: Nu înțeleg de ce oamenii se întorc la genl acesta de momente, foarte îndepărtate de ceea ce e acum. Am mai făcut și altceva în timpul ăsta.

CANCAN.RO: Regreți ceva din trecut?

Cosmina Păsărin: Nu, dacă aș regreta ar însemna că n-am înțeles nimic. Unul dintre principiile după care mă ghidez în viață. Se spune că unii oameni au regrete. Eu nu spun nici că-i bine, nici că-i rău. Cert e că evoluăm. Și nu am să regret ceva ce m-a învățat ceva.

CANCAN.RO: E Cosmina total schimbată față de fata de atunci? Din punct de vedere vestimentar, al atitudinii?

Cosmina Păsărin: Niciodată n-am fost genul de persoană care s-a îmbrăcat sumar. Nu putem rămâne ca la 18 ani. Am făcut lucruri mult mai importante decât acele episoade. Nu e nimeni perfect, fără pată. Toți avem și momente bune, și proaste, în care facem gafe. E o viață pe care o avem toți. Real nu mă mai identific cu ele. Îmi vin așa, și ca un blocaj.

CANCAN.RO: Sunt persoane care scriu cărți despre propriul trecut…

Cosmina Păsărin: Nu-i stilul meu. Fiecare face ce dorește. Eu nu pot. N-aș scrie o carte.

„Eu funcționez mai greu în prima parte a zilei”

CANCAN.RO: Care consideri că-i cel mai frumos lucru făcut, profesional vorbind?

Cosmina Păsărin: Anul trecut, în vară, în 2022 și în 2021, am prezentat Vorbește lumea. În prima fază, a fost o perioadă mai scurtă, apoi mult mai lungă. Clar, a fost fără discuție unul dintre proiectele mele preferate, de care m-am atașat în mod deosebit. Mi-a plăcut foarte mult. Am învățat și multe lucruri, m-a ajutat să mi descopăr și părți bune, și mai puțin bune, la care ar trebui să lucrez. M-a dus întro zonă în care era foarte multă disciplină. Și apreciez genul acesta de proiecte, care sunt solicitante, dar merită.

Eu oricum nu mă așteptam să ajung în ipostaza asta. Și pe mine m-a uimit cumva. Dar sigur că m-am bucurat de ocazie și m-a motivat să încerc să-mi fac cât mai bine treaba. A contat foarte mult pentru mine.

CANCAN.RO: Ce ai descoperit despre tine în urma acestei emisiuni?

Cosmina Păsărin: Mi s-a reconfirmat faptul că nu sunt o persoană matinală. Era un pic greu pentru mine să performez la acele ore. Însă am făcut eforturi foarte mari. Eu funcționez mai greu în prima parte a zilei. Și aici a fost una din marile mele provocări. A fost super să stau să scot atunci energia maximă din mine…Până la ora 13.00, cât dura emisiunea. Mă trezeam la 5 dimineața. Și mă culcam foarte devreme. A fost ceva nou. Un program nou. Eu nu-mi pierd nopțile, dar în general am un program mai lejer. Stau dacă e și până la miezul nopții. Dar atunci trebuia ca cel târziu la ora 22.00 să dorm.

„Am nevoie de zece ore de somn”

CANCAN.RO: La cât obișnuiești să te trezești?

Cosmina Păsărin: Eu am nevoie de zece ore de somn. Dacă nu ești odihnit, e super greu, pentru că nu ești la capacitatea maximă. Te concentrezi, faci treabă, te ajută corpul, mintea, dar e mult mai dificil. Sunt destul de atentă. Sunt o persoană care e atentă la disciplină.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată probleme cu greutatea?

Cosmina Păsărin: Nu, aici putem vorbi de noroc. Am grijă, evident, încerc să nu fac excese. Dar dacă îmi doresc să mănânc o prăjitură sau o înghețată, o mănânc. Nu consum, de peste 20 de ani, sucuri accidulate. Nu-mi pun zahăr în cafea. Acum am o perioadă de vreo două săptămâni, în care corpul îmi cere legume proaspete. Și consum foarte multe salete. Dar nu doar salate. Pe mine o salată nu mă satură. Mai multe pe zi, cu friptură, grătare. Mănânc prăjit doar la câteva săptămâni. Am zile și-n care nu consum carne. Dar nu fac un scop din asta. Repet, nu-i meritul meu.

CANCAN.RO: Mergi la sală?

Cosmina Păsărin: Nu. Relația mea cu sportul e una foarte intensă, uneori, dar altă dată nu-i pe primul loc. Acum sunt într-un moment în care nu fac sport. Cum era și astă-vară, când eram la emisiune. Nu aveam când să fac mișcare.

Ce spune despre actualul său iubit

CANCAN.RO: De ceva timp, a apărut cineva nou în viața ta..

Cosmina Păsărin: Da, a apărut cineva, de multă vreme, de aproape un an. Însă nu vreau să creez disconfort nici persoanei de lângă mine, tocmai și pentru că nu-i persoană publică. Nu-și dorește expunere. Suntem destul de discreți, așa simțim. Petrecem timp, ieșim împreună.

CANCAN.RO: V-ați făcut planuri de viitor?

Cosmina Păsărin: E deocamdată mult prea devreme ca să ne gândim la ceva. Eu nu cred în astfel de panuri, indiferent de ce simți. Sunt o persoan căreia îi place să acorde timp situașiilor de acest gen. Adică niciodată nu m-aș căsători după trei luni. Prefer să cunosc acel om, să-l las să mă cunoască. Poți avea surprize și dacă te căsătorești după cinci ani… Dar vreau măcar atât să fac, să fiu atentă. Dar repet, în cazul de față e mult prea devreme.

CANCAN.RO: Ce n-a mai accepta într-o relație?

Cosmina Păsărin: Geloziile sunt un mod nociv. Nu sunt geloasă. Dacă ai un partener care-ți oferă ocazia să descoperi această latură, e posibl și asta. Nu zic nu. Dar încerc să evit genul acesta de oameni. E foarte important ce alegem.

CANCAN.RO: Te-ai vedea mamă, necăsătorită fiind?

Cosmina Păsărin: Nu m-am gândit niciodată, dar probabil că da. Dar și pentru acest capitol important, e nevoie de oameni potriviți. Și, din păcate, eu nu ajm întâlnit, pnă acum, oameni potriviți, cel puțin până acum. Nu se știe niciodată ce va fi, eu nu zic că nu e posibil. Cred în iubire, care dă șanseoricărei schimbări și momente de genul acesta în viața oricărui om. Dar mie pur si simplu nu mi s-a oferit această ocazie până acum…

CANCAN.RO: Din ce domeniu provine iubitul tău? Om de afaceri, avocat, sportiv..

Cosmina Păsărin: Nu, nu. E un om bun, doar atât. Nu contează ce meserie are, ce face. Și cum e el, nu ce profesie are.

Revine pe sticlă cu un nou proiect

CANCAN.RO: Ești genul de persoană care mergi la castinguri?

Cosmina Păsărin: Da, în general da. Și proiectele la care am lucrat, au venit în urma participării la aceste castinguri. Nu refuz niciodată asewmenea invitații. Am dat multe castinguri, mi s-a întâmplat și să fiu refuzată. Chiar și anul trecut, de exemplu. Nu am nicio problemă, mi se pare în regulă să mergi la probe.

CANCAN.RO: Pregătești ceva nou? Vei reveni pe sticlă?

Cosmina Păsărin: Da, răspunsul va veni în curând. Cred că chiar zilele acestea. Pentru că trebuie urmat un traseu. Clar și bine definit. Eu întotdeauana sunt deschisă pentru orice fel de proiecte, important este să mi se potrivească. Îmi doresc să am parte de experiențe cât mai frumoase.

