Cosmina Păsărin, noi detalii despre relația cu Alex. Nu s-a ferit și i-a spus tot adevărul: ”Nu-mi doresc asta!”

Au apus vremurile în care Cosmina Păsărin defila drept „ispită” în emisiunile televizate. Anii au trecut, iar fostul iepuraș Playboy și-a centrat atenția asupra muncii și, mai nou, asupra relației pe care o are cu Alex Gully, un DJ în vârstă de 36 de ani. Prezentatoarea TV este atât de fermecată de acesta, încât n-a ținut cont că bărbatul este mai mic cu 4 ani decât ea. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, ex-moderatoarea de la „Vorbește lumea” a spus totul despre planurile pe care le are cu partenerul său.

Există, însă, și un mic impediment în idila amoroasă a Cosminei Păsărin. Alex nu se simte întotdeauna confortabil când este expus prin prisma alăturării de imagine cu iubita vedetă. Cu toate acestea, amorezii își văd nestingheriți de relație, fără a face mare caz din povestea lor de iubire.

Cosmina Păsărin face dezvăluiri despre planurile de căsătorie cu actualul iubit, ținut departe de ochii lumii

CANCAN.RO: Ce părere avem despre dragostea de o vară, Cosmina?

Cosmina Păsărin: Eu acum am relație, clar nu există.

CANCAN.RO: Am văzut, ți-ai și postat iubitul. Se simte confortabil cu faptul că are o relație cu o persoană publică? Îi place sau îți zice să nu mai postezi?

Cosmina Păsărin: Persoanele care nu fac parte din acest domeniu simt un disconfort destul de mare în momentul în care sunt expuse. Pe de altă parte, nici nu ne putem ține relația ascunsă, pentru că suntem doi oameni care își trăiesc povestea de dragoste și nu văd de ce am face asta. Dar căutăm să fim discreți, să avem măsură în ceea ce facem, să nu deranjăm pe nimeni cu relația noastră, până la urmă. Că nu cred interesează pe cineva în mod deosebit ce facem noi.

CANCAN.RO: Tu mai credeai în dragoste și iubire când l-ai întâlnit pe acest om?

Cosmina Păsărin: Da, eu am crezut tot timpul în dragoste. Și cred că acesta este și motivul pentru care am ajuns să întâlnesc un om care este exact așa cum îmi doresc. Cred că foarte important, indiferent de situațiile prin care trecem, este bine să nu îți pierzi niciodată credința asta. Să crezi tot timpul în iubire!

CANCAN.RO:Dar la rochia de mireasă te gândești?

Cosmina Păsărin: Nu sunt o persoană care își face astfel de planuri, nu mi-am făcut niciodată. Am trăit liniștită până acum, fără astfel planuri, crede-mă că nu o să mi le fac nici de acum. Nu am absolut nimic de reproșat persoanelor care își doresc asta. Eu nu-mi doresc, eu prefer să un parteneriat solid, care are o bază solidă, așa cum spuneam. Și să ne trăim povestea de iubire.

