Cosmina Păsărin, dezvăluiri despre gelozia din relația cu iubitul DJ. Merge după el noaptea la club: “Asta ar fi limita, simt că mi se face rău!”

A stat Cosmina Păsărin singură o bună bucată de vreme, dar a făcut-o cu un scop, fiindcă se pare că de această dată prezentatoarea TV și-a găsit liniștea și echilibrul. Sau cel puțin asta dă de înțeles fosta copertă Playboy, în interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Bruneta împărtășește publicului rețeta succesului propriei idile, cu DJ-ul Alex Gully. Vedeta nu se declară geloasă, dar îl însoțește uneori pe partener la job, în club.

Însă există ceva ce Cosmina Păsărin nu ar accepta niciodată din partea unui partener, oricare ar fi el. Mai mult, recomandă oricărui om ancorat într-o relație să nu permită un comportament abuziv, ce implică infidelitate sau violență.

( NU RATA: COSMINA PĂSĂRIN, NOI DETALII DESPRE RELAȚIA CU ALEX. NU S-A FERIT ȘI I-A SPUS TOT ADEVĂRUL: ”NU-MI DORESC ASTA!” )

Cosmina Păsărin face dezvăluiri despre gelozia din relația cu iubitul DJ: „Nu este o formă de control!”

CANCAN.RO: Vorbeam cu Ana Baniciu, săptămâna trecută, care s-a și căsătorit cu Edy, de profesie DJ. Și iubitul tău este DJ, tu te duci după el în club?

Cosmina Păsărin: Sunt petreceri la care particip și eu, dacă pot, dacă am stare pentru asta. Dacă sunt într-o formă bună și am chef de party, da, îți dai seama. Mie întotdeauna mi-au plăcut petrecerile și sunt o persoană care iubește să iasă, dar sigur am și momente în care îmi place să stau liniștită.

Pot să nu ies o lună de zile la un party sau la un eveniment, dar am și momente când consider asta o nevoie. Îmi place să socializez, să văd oameni, să stau printre ei, să stau la povești, îmi place muzica bună.

CANCAN.RO: Dar dacă stai acasă, ai gelozii cu mesaje din 10 în 10 minute sau ești tiparul relaxat?

Cosmina Păsărin: Nu. Dar dacă, de exemplu, mă aflu într-o situație în care nu mi se răspunde 20 de ore, îți dai seama că mă alarmez, adică n-o să te mint să îți zic că «vai, eu nu mă agit niciodată». Mă mai agit și eu, dar nu e cazul, adică din acest punct de vedere n-am astfel de probleme în relație și suntem destul de conectați tot timpul și știm tot timpul unde se află când unul, când celălalt.

Dacă îți întrebi partenerul unde este sau el îți spune constant «sunt acolo, fac asta», nu este o formă de control, ci o formă de respect. Pentru că unii oameni pot simți niște stări mai ciudate în momentul în care partenerul nu le răspunde, eu consider că sunt normale acele stări. Sigur, a nu se duce departe, pentru că dacă faci așa că nu ți-a răspuns 10 minute și faci o criză de isterie, nu e ceva sănătos.

( CITEȘTE ȘI: COSMINA PĂSĂRIN LASĂ TRECUTUL ÎN SPATE, DAR NU-ȘI VREA PICTORIALELE SEXY ÎNRĂMATE: “AU FOST LUCRURI CARE M-AU DERANJAT!” )

Vedeta TV susține că nu ar tolera niciodată violența în cuplu: „Asta ar fi pentru mine limita, simt că mi se face rău!”

CANCAN.RO: Cum simți tu că te-ai modificat, din tinerețe și până acum, cum s-a produs maturizarea emoțională?

Cosmina Păsărin: Frumos era și atunci, dar mai frumos cred că este acum. De ce? E mai intens totul. Deși părea că atunci era intensitatea dusă la extrem. Acum e mai profund, atunci era o nebunie, erau mulți factori – vârsta, lipsa de experiență, acum e mai multă profunzime, cred. Da, te schimbi și e normal să ne schimbăm, e normal să și muncești, să tragi un pic de tine, să începi să te cunoști, să te dezvolți cumva. Schimbarea asta nu vine pur și simplu.

CANCAN.RO: Ce nu i-ai ierta niciodată partenerului tău?

Cosmina Păsărin: Foarte multe persoane spun «vai, i-aș ierta tot». În sine, iertarea este un lucru minunat, este bine chiar dacă un om îți face rău, după ce integrezi și asimilezi acea experiență să-l ierți, indiferent ce ți-a făcut. E foarte important pentru pacea noastră, e bine să facem asta pentru pacea din jurul nostru. Nu poți trece peste violența fizică. Dacă ești atacat de partenerul tău sau invers, nu cred că trebuie să accepți sub nicio formă. Asta ar fi pentru mine limita, simt că mi se face rău numai când îmi imaginez!

( ACCESEAZĂ ȘI: COSMINA PĂSĂRIN ȘI-A “TRADUS” IUBITUL, DAR NU ARE NICIUN REGRET: “NU E NIMENI FĂRĂ PATĂ!” + DUPĂ CE PRINCIPIU SE GHIDEAZĂ )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.