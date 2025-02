Motivul pentru care Cosmina Păsărin poartă mereu un batic pe cap. De ce boală incurabilă suferă

Cosmina Păsărin, una dintre cele mai apreciate prezențe din showbiz-ul românesc, trece printr-o provocare medicală de ani buni. Iată care este motivul pentru care vedeta poartă mereu un batic pe cap!

Vedeta se confruntă cu o afecțiune a pielii care necesită o atenție constantă și reguli stricte pentru a preveni agravarea simptomelor. Deși este mereu zâmbitoare și plină de energie, realitatea din spatele aparițiilor sale impecabile este una mult mai dificilă.

Psoriazisul, o afecțiune declanșată pe fond nervos, i-a impus restricții majore, în special în ceea ce privește expunerea la soare. Deși nu îi este complet interzis, trebuie să respecte anumite intervale orare și să evite razele puternice, ceea ce a determinat-o să-și adapteze rutina zilnică. Pielea sa este extrem de sensibilă, iar orice neglijență poate duce la apariția unor pete sau leziuni greu de gestionat.

”Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită, şi-n anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea. M-am pricopsit cu ea”, a spus Cosmina.