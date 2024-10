Motivul pentru care Cosmina Păsărin a dispărut din spațiul monden: nu are legătură cu iubitul ei, Dj Alex Gully! ”Sunt o persoană care are două…”

Cosmina Păsărin are parte de o perioadă bună, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Recent, bruneta a sosit pe covorul roșu la avanpremiera filmului Retreat-Vama Veche, acolo unde și interpreteză un rol de impact. Am fost plăcut surprinși de apariția sa, mai ales că în ultima perioadă a ales să stea mai retrasă. Nu este pentru prima dată însă când Cosmina Păsărin, deși a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai mediatizate femei, a alege să fie foarte discretă. Bruneta a dezvăluit că preferă să se închidă în lumea ei atunci când trece prin perioade proaste. Lucrurile însă, s-au schimbat pentru ea, așa că expunerea nu mai este o problemă. În plus, și în viața personală, Cosmina Păsărin trece printr-o perioadă fructoasă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedeta și a aflat ce apreciază cel mai mult la iubit, dar și ce planuri de viitor au.

Pe Cosmina Păsărin CANCAN.RO a întâlnit-o mai rar la eveniment, iar asta s-a întâmplat pentru că așa a dorit ea. Spune că atunci când este într-o pasă mai proastă, nu vrea să fie văzută de nimeni și preferă să stea în lumea ei. Vrea să ofere publiclui său și prietenilor momente frumoase, astfel că și starea de spirit contează enorm pentru vedetă. Acum însă, lucrurile merg tare bine pe plan profesional. Nici personal treaba nu stă rău, căci așa cum știm, Cosmina Păsărin are o relație de doi ani cu Dj Alex Gully. Recent au aniversat doi ani de relație, însă preferă să nu-și facă planuri prea serioase de viitor, cu excepția celor de vacanță.

De ce a ales să stea retrasă Cosmina Păsărin: „Decât să dai greș…”

(CITEȘTE ȘI: Cosmina Păsărin, implicată într-un accident în vacanță: „În timp ce mă aflam cu o prietenă am avut…”)

Deși este de o viață pe tv, Cosmina Păsărin a ales să stea mai retrasă în ultima perioadă. Am întâlnit-o din ce în ce mai rar la evenimente și nici pe social media nu este foarte activă. Bruneta a dezvăluit că preferă să nu apară atunci când are perioade proaste. „Eu când am perioade proaste, evit să apar, prefer să stau acasă și să-mi văd de treaba mea. Sunt o persoană care are două laturi foarte bine conturate, iubesc foarte mult oamenii, iubesc să socializez, dar în același timp îmi place să stau și în lumea mea, așa cum am zis. Cred că este bine să faci astfel de lucruri în momentul în care nu te simți pregătit pentru o apariție. Mai bine nu apari decât să dai greș cu apariția. Dar, cum ne aflăm la premiera filmului în care am jucat pot spune că a fost una foarte frumoasă pentru mine, chiar dacă eu nu apar atât de mult în această producție. A fost o experiență scurtă și intensă.Interpretez rolul unei polițiste, am îmbrăcat la filmări haina de polițist”, a mai declarat Cosmina Păsărin.

Ce apreciază cel mai mult Cosmina Păsărin la iubit: „Am împlinit de curând doi ani de relație”

(VEZI ȘI: Cosmina Păsărin și-a “tradus” iubitul, dar nu are niciun regret: “Nu e nimeni fără pată!” + După ce principiu se ghidează)

Actrița spune că nu este adepta postărilor și nici alături de iubit nu o vedem pe Instagram. Cu toate acestea, Cosmina Păsărin iubește și este iubită. În privința planurilor de viitor, acestea se rezumă simplu: la vacanțe.

„Nu postez pe social media des pentru că nu cred că trebuie să expui tot ce faci și tot ce ești pe rețelele de socializare. Am o viziune diferită despre acest subiect și prefer să stau în lumea mea. Nu îmi place să expun totul. Sentimental sunt foarte bine, lucrurile merg bine, am împlinit de curând doi ani de relație și ne înțelegem din ce în ce mai bine, totul este așa cum ar trebui să fie. Îmi place că are un suflet foarte bun, are simțul umorului. Ne distrăm mult împreună și acest lucru contează foarte mult pentru mine. Vrem să plecăm în vacanțe, am fost și anul acesta plecați într-o scurtă vacanță la Londra. Ne-am simțit foarte bine, a fost foarte frumos” , a spus vedeta.

Cosmina Păsărin este de o viață pe sticlă, după ce s-a făcut remarcată în emsiunea Vara Ispitelor. Deși am putea spune că a crescut, practic în fața micilor ecrane, Cosmina Păsărin spune că acest lucru nu a determinat-o să devină perfecționistă. Preferă să treacă cu vederea defectele și să ia viața mai în glumă. Ne surprinde acest fapt, mai ales că bruneta este mereu pe val.

„Mie îmi mai scapă detalii. Le văd, le observ. Câteodată mă fac că nu le văd, dar sunt și momente când îmi mai scapă niște lucruri, cred că este normal și cred că tuturor ni se întâmplă asta. Nu sunt perfecționsită. Se spune că atunci când spui că ești perfecționist, în spatele acestei declarații se ascunde o mare frică. Este bine să și greșești, nu văd de ce să faci totul perfect” , a mai susținut Cosmina Păsărin pentru CANCAN.RO.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.