Radarul fix care a prins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni. Amenzi de aproape 5 milioane de euro

De: Irina Vlad 11/01/2026 | 19:40
Un singur radar fix a devenit ajutorul de nădejde al polițiștilor austrieci. În doar 6 luni a generat amenzi în valoare de aproape 5 miliaone de euro. 60.000 de șoferi au fost prinși cu pe picior greșit. 

Radarul fix care a surprins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni este amplasat în landul Vorarlberg, Austria, pe autostrada Rheintal/Walgau (A14) lângă Götzis, mai precis într-un loc în care limita de viteză scade de la 100 km/h la 80 km/h.

Acest radar a devenit celebru în Austria datorită volumului mare de amenzi pe care le generează, surprinzând adesea șoferii care nu observă schimbarea bruscă a limitei de viteză imediat după intrarea pe acest tronson de drum. Numărul mare de sancțiuni a făcut ca acest subiect să fie frecvent discutat în rândul localnicilor și pe forumurile online pentru șoferii din regiune.

Deși radarele mobile (cunoscute sub denumirea de Blitzer sau Radarkontrollen în limba germană) sunt utilizate în întreaga regiune, fiind amplasate în special în zone periculoase sau tronsoane de drum cu risc ridicat de accidente, locația Pfändertunnel este una dintre cele mai importante instalații fixe din Vorarlberg.

Radarele instalate în zonele de șantier de pe autostrăzi sunt, de asemenea, cele care generează un număr impresionant de amenzi pe an. Este și cazul celui amplasat în 2024, pe șantierul de pe A14, între Dornbin Mitte și Dornbirn Nord. În doar câteva luni, au fost emise peste 112.000 de sancțiuni.

De asemenea, radarul amplasat în zona landului Wolfurt – tronson de drum unde limita de viteză este de 60 km/h – a emis un umăr record de amenzi. Doar în perioada aprilie – octombrie 2025, nu mai puțin de peste 60.000 de procese verbale pentru limita de viteză depășită.

×