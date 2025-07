Cosmina Păsărin merge pe principiul trăiește clipa, fără să-și facă planuri pe termen lung sau să aibă așteptări. Vedeta se bucură de echilibru pe plan personal, unde este implicată într-o relație serioasă cu DJ Alex Gully, un bărbat mai tânăr ca ea cu patru ani, dar care o face fericită. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Cosmina Păsărin a făcut declarații despre aniversarea care le bate la ușă, clarificând totodată și dacă își va schimba sau nu statutul după trei ani de relație.

Spre deosebire de alte vedete, care alocă mult timp rețelelor de socializare și își țin fanii la curent cu aproape tot ce se întâmplă în viața lor, Cosmina Păsărin preferă să se bucure de timpul liber în offline. Am întâlnit-o marți seara la show-ul de modă semnat de Cătălin Botezatu, mai exact o linie vestimentară pentru sezonul estival, pe care o găsim de astăzi într-un cunoscut lanț de supermarketuri.

Cosmina Păsărin: “Îmi place să port haine în care mă simt cu adevărat confortabil”

CANCAN.RO: Ne întâlnim la un eveniment unde nu muncești.

Cosmina Păsărin: E adevărat! Chiar îi spuneam prietenei mele că în această seară sunt destul de relaxată și chiar mă bucur că am fost invitată și mă bucur și de faptul că pot sta aici liniștită, pot socializa. Adică îmi era dor de un astfel de eveniment.

CANCAN.RO: Pentru că tot suntem la un show de modă. Cum te raportezi la trenduri?

Cosmina Păsărin: În general îmi place să port haine în care mă simt cu adevărat confortabil. De multe ori trendurile aduc în prim-plan haine nu atât de confortabile, din păcate pentru femei. Și dacă, de exemplu, un anumit trend scoate în față haine nu foarte confortabile, ca să răspund la întrebarea ta, nu intru în jocul acelui trend deloc. În general, aleg să port ținute care mă reprezintă, ținutele lejere, câteodată boeme, câteodată cu influențe rock, depinde de starea pe care o am, de anotimp.

Cosmina Păsărin: “Nu probez hainele pe care le cumpăr”

CANCAN.RO: De obicei, la shopping mergi singură sau cu vreo prietenă sau are răbdare și iubitul să te însoțească și să își dea cu părerea?

Cosmina Păsărin: Merg singură și sesiunile de shopping sunt în general foarte rapide. Nu probez hainele pe care le cumpăr și mă mișc destul de repede, pentru că și cu răbdarea stau cam prost și aleg să ies repede din magazine după ce dau câteva ture așa în grabă.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru vara asta? Cât la sută distracție, cât la sută muncă?

Cosmina Păsărin: Vacanță nu, deși există și câteva momente de relaxare la evenimentele la care voi participa prin țară vara aceasta. Dar o vacanță programată nu am, pentru că am un program destul de încărcat și n-am timp să mai plec și în vacanță, dar cine știe, poate am ocazia mai târziu, undeva prin septembrie, prin octombrie.

Cosmina Păsărin: “Suntem foarte bine împreună, sărbătorim 3 ani de relație”

CANCAN.RO: Pe plan personal cum ești?

Cosmina Păsărin: Foarte bine sunt iubitul meu. Suntem foarte bine împreună, sărbătorim 3 ani de relație, mai exact în luna septembrie. Ne înțelegem foarte bine, relația merge bine și îți dai seama că ne dorim să continuăm în ritmul acesta.

CANCAN.RO: De obicei plecați pe undeva sau rămâneți în oraș la o cină romantică. Cum vă surprindeți de ziua voastră?

Cosmina Păsărin: Până acum da, am ieșit în în oraș, am petrecut timp împreună la un restaurant, la petrecere apoi.

CANCAN.RO: Aveți și o destinație de suflet, de care vă simțiți legați?

Cosmina Păsărin: În Londra am fost cred că acum un an și ne-a plăcut foarte tare, dar nu cu ocazia aniversării noastre. A fost o locație pe care o îndrăgim amândoi. Ne-am simțit foarte bine acolo.

CANCAN.RO: Și îmi fac datoria și te întreb dacă…

Cosmina Păsărin: Dacă mă mărit? Nu! Vezi, citesc gândurile! Nu avem astfel de planuri deocamdată. Nici nu ne grăbim. Adică suntem relaxați.

