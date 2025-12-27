Borș cu găluște de brânză ca la Mănăstirea Sucevița. Se servește azi, 27 decembrie

Este o tradiție la Mănăstirea Sucevița ca în a treia zi de Crăciun să se gătească borș cu găluște de brânză, după ce în prima zi se mănâncă ciorbă cu paste de casă dreasă cu smântănă, iar în a doua zi borș de pește. Ca aperitiv, masa în cele trei zile de Crăciun va avea piftie (răcitură) de pește, apoi drob și ciftele de pește, respectiv pește marinat. Este foarte probabil ca într-una din zile să fie făcute și icre de pește.

Pentru un borș cu găluște de brânză reușit este nevoie în primul rând de borș de calitate, musai făcut la putină, cu mălai din porumb măcinat, tărâțe de grău și huști proprii. Apoi, neapărat brânza mai uscată – cam jumătate de kilogram, pentru patru porții – să fie din lapte de vacă, de la cirezile ce trăieșc netulburate pe dealurile line și nealterate ale Bucovinei. Mai exact, brânza trebuie să fie scoaptă, adică laptele să fie fiert la foc mic, încet, fără grabă.

Rețeta de borș cu găluște de brânză ca la Mănăstirea Sucevița

Reveniți la borșul nostru, în vreme ce legumele tocate mărunt se fierb molcom, se prepară găluștele: brânza se sfărâmă și se freacă cu puțină sare, iar ca să se lege se folosesc ouă. Întâi se separă albușurile de gălbenuș.

Dacă albușurile se bat spumă, ca să dea o textură pufoasă găluștelor, culoarea este dată de gălbenușuri. Compoziția găluștelor este încheiată cu patru lingurițe de gris. Până să ajungă în oala în care au fiert legumele, viitoarele găluștele se odihnesc o jumătate de oră, cât să se umfle grisul.

Ca un pont, până să devină cu adevărat borș, adică să ajungă în zeamă, alături de legume, găluștele trebuie fierte în apă cu puțină sare, tocmai pentru a nu se desface când sunt date din nou în clocot la adăugarea borșului de putină.Poftă bună!

