Cât costă să îți lași animalul de companie la un hotel pentru câini și pisici? Ce prețuri sunt de Crăciun și Revelion

Perioada sărbătorilor de iarnă aduce, pentru mulți proprietari de animale de companie, provocarea de a găsi un loc sigur și confortabil pentru patrupedele care nu pot însoți familia în vacanță.

În București și Ilfov există însă mai multe hoteluri și pensiuni pentru animale care rămân deschise de Crăciun și Anul Nou, oferind servicii adaptate diferitelor specii și nevoi.

Unde îţi poţi lăsa animalul de companie de sărbători

Unul dintre acestea este Animal Hotel, amplasat pe Strada Breaza nr. 1, în Popești-Leordeni. Unitatea primește câini, pisici, rozătoare, păsări, reptile și pești, iar tarifele variază în funcție de tipul de animal și de spațiul ales.

Pentru câinii de talie medie sau mare, o cameră simplă costă 65 de lei pe zi, iar o cameră dublă ajunge la 75 de lei. În cazul câinilor de talie mică, prețurile cresc la 75 de lei pentru camera simplă și 110 lei pentru cea dublă.

Hotelul pune la dispoziție și padocuri exterioare, la tariful de 50 de lei pe zi pentru câinii de talie medie-mare, în timp ce o cameră destinată unui câine agresiv costă 100 de lei pe zi. Animalele beneficiază de trei ieșiri zilnice în spații special amenajate, cu suprafețe cuprinse între 50 și 300 de metri pătrați.

Pentru pisici, tariful este de 50 de lei pe zi pentru o cameră simplă și 75 de lei pentru una dublă, iar rozătoarele, păsările, reptilele și peștii sunt cazați pentru 35 de lei pe zi.

O altă opțiune pentru proprietarii care pleacă în vacanță este Cozy Paws, o pensiune pentru animale situată în București, pe strada Iezeru nr. 18, în Sectorul 1. Spațiul dispune de o curte generoasă, iar serviciile sunt disponibile pentru câini, pisici, iepuri, păsări și hamsteri.

Ce prețuri au aceste hoteluri de Crăciun și Revelion

Pentru cazare sunt necesare carnetul de sănătate și hrana preferată a animalului, însă pensiunea poate furniza mâncare contra cost, la prețul de achiziție. Cozy Paws oferă pat, jucării, boluri, apă, nisip, pet tv și muzică ambientală.

Tarifele sunt diferențiate în funcție de talia câinelui: 135 de lei pe noapte pentru talie mare, 85 de lei pentru talie medie și 60 de lei pentru talie mică. O noapte de cazare pentru o pisică costă 60 de lei, iar pentru păsări, iepuri sau hamsteri, prețul este de 30 de lei.

Pensiunea oferă și servicii suplimentare, precum plimbări de 30 de minute pentru 25 de lei sau de o oră pentru 50 de lei, cu mențiunea că tarifele pot varia în funcție de sezon.

În Bragadiru, pe strada Toamnei nr. 18, funcționează Zen Pet Club, o unitate dedicată cazării câinilor și pisicilor. Hotelul dispune de camere individuale cu terasă, canapele, covoare, climatizare, suport pentru boluri, muzică de relaxare și opțiunea de webcam.

Pentru câinii de talie medie sau mare, prețul unei camere individuale este de 180 de lei pe zi, iar accesul la webcam costă 15 lei pe zi. Pachetul include trei ieșiri zilnice, însumând aproximativ două ore de joacă.

Pentru câinii de talie mică, o cameră similară costă 150 de lei pe noapte. Există și camere duble individuale de 16 metri pătrați, la tariful de 190 de lei pe zi, precum și opțiunea VIP Dog Room, destinată exclusiv câinilor de talie mică, la prețul de 240 de lei.

Aceste unități rămân deschise în perioada sărbătorilor, oferind proprietarilor soluții sigure și adaptate pentru animalele lor de companie atunci când planurile de vacanță nu permit deplasarea împreună.

