Parfum de 85 £ și avioane private: câinii bogaților trăiesc mai bine ca noi

Se pare că Londra a luat-o razna: câinii fac yoga, au parte de masaje și terapie reiki, iar stăpânii jură că patrupedele lor devin „mai zen decât Dalai Lama”. Studioul londonez Sacred Tones oferă toate aceste terapii nu doar pentru oameni, ci și pentru… patrupede. După ședința de relaxare, Mabel, o fetiță bichon mică, dar pretențioasă, a plecat de la centrul de terapie cu un set de uleiuri esențiale.

Chiar și cei mai sceptici observă rezultate: mai puțin stres, mai puțin lătrat, o rutină de masaj în fiecare seară și mici recompense cu carne de pui pentru interacțiuni pozitive cu copiii.

Acest cult al câinelui e o prăpastie uriașă față de anii ’70, când tovarășii patrupezi erau lăsați singuri acasă ore întregi. Astăzi, ei sunt „copii surogat” pentru părinți cu copii adulți sau pentru cei care amână – sau evită total – ideea de a avea copii. Dacă în trecut, câinii mâncau resturile de la masă, acum sunt tratați cu mâncare raw organică, biscuiți marca Meghan Markle și chiar înghețată artizanală de la Jude’s.

Industria de lux pentru animalele de companie a explodat și se estimează că vă ajunge la 267 miliarde £ până în 2029. Versace vinde pătuțuri pentru căini cu 915 £, iar Dolce & Gabbana a lansat Fefé, un parfum fară alcool, inspirat de pudelul lui Dolce. Costă 85 £ și creatorii lui spun că e „un omagiu adus iubirii pentru animale”.

Între timp, hairstilistul George Northwood a lansat un șampon pentru câini „cu miros ca pentru oameni”, dar cu ingrediente diferite, căci blana are alte nevoi. Totul pentru băița perfectă de postat pe Instagram.

Specialiștii avertizează însă: un câine care „miroase urât” are nevoie mai degrabă de veterinar decât de parfum. Iar aromele se recomandă aplicate cu o batistă, nu direct pe pielea animalului, deoarece câinii au un simț olfactiv de până la 100.000 de ori mai puternic decât al nostru.

Un alt răsfăț pentru câini este că, mai nou, aceștia pot zbura cu un avion privat. Companiile K9 Jets și Bark Air oferă zboruri unde câinii stau în cabină, primesc masaj, apă premium și se bucură de o experiență la clasa business.

Jumătate dintre familiile britanice având câini, hotelurile se întrec acum în facilități „dog-friendly”: meniuri create de chefi celebri, pătuțuri organice sau apă cu monograma patrupedului.

La Connaught, o croitorie londoneză de lux de pe Savile Row, un client a comandat chiar și un costum… nu pentru el, ci pentru câinele lui.

Dacă până nu demult câinele era „cel mai bun prieten al omului”, în ziua de azi e tratat ca influencer, copil, o investiție emoțională și financiară. Piața de lux pentru animalele de companie prosperă nu doar din capricii, ci și din faptul că tratăm câinii că pe niște ființe inteligente, sensibile, care fac parte din familie.

