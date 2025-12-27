Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?”

De: Irina Maria Daniela 27/12/2025 | 08:10
Este sâmbătă și echipa CANCAN.ro vrea să vă binedispună cu o glumă bună. Bancul de astăzi este cu personajele preferate ale românilor: Bulă și Ștrulă! Nu vă mai ținem de vorbă și vă prezentăm anecdota de azi:

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Alte bancuri amuzante

O femeie goală pușcă intră în vestiarul bărbaților

Dacă, întâmplător, un bărbat gol pușcă nimerește în vestiarul femeilor, acestea vor face mare zarvă, vor țipa, vor încerca să-l ude cu apă rece pentru a-l alunga afară. Dacă, însă, o femeie goală pușcă nimerește, întâmplător, în vestiarul bărbaților, aceștia vor fi foarte bucuroși, prietenoși și ospitalieri. Asta demonstrează, încă o dată, bunătatea și frumusețea sufletului bărbaților…

Bulă a rămas șomer

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.
– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale… în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

Bancul de Crăciun | Moș Crăciun și tânăra superbă

