BANC | „Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?”

Este sâmbătă și echipa CANCAN.ro vrea să vă binedispună cu o glumă bună. Bancul de astăzi este cu personajele preferate ale românilor: Bulă și Ștrulă! Nu vă mai ținem de vorbă și vă prezentăm anecdota de azi:
– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…
Dacă, întâmplător, un bărbat gol pușcă nimerește în vestiarul femeilor, acestea vor face mare zarvă, vor țipa, vor încerca să-l ude cu apă rece pentru a-l alunga afară. Dacă, însă, o femeie goală pușcă nimerește, întâmplător, în vestiarul bărbaților, aceștia vor fi foarte bucuroși, prietenoși și ospitalieri. Asta demonstrează, încă o dată, bunătatea și frumusețea sufletului bărbaților…
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.
– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?
– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…
Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:
“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”
Soțul ei, uitându-se la TV zice:
“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”
– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?
– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.
– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.
PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
