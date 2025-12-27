Cătălin Cazacu a „evacuat” din club două gazele. A rezolvat seara în stil mare: una blondă, una brunetă

Dacă e ceva ce știm sigur despre Cătălin Cazacu, e că viața lui sentimentală n-a fost niciodată monotonă. A încercat el să se facă băiat de casă, în repetate rânduri chiar, dar fără succes. Iar acum, situația scârțâie din nou, după ce părea că lucrurile merg în direcția potrivită cu iubita Roxana. Le are nu doar cu motocicletele, ci și cu jonglatul de domnișoare! Da, la plural! CANCAN.RO l-a prins „în fapt”, în timp ce „evacua” strategic două gazele de la club.

Până nu demult, Cătălin Cazacu și Roxana pluteau pe norii roz ai amorului, ba chiar i-am surprins într-un moment romantic, ea cu un trandafir în mână, în timp ce se îndreptau către o dubiță (eh, aici s-a mai diminuat din romantism, dar cine suntem noi să judecăm preferințele auto).

În orice caz, în imaginile de astăzi, oricât ne-am uita și am căuta-o cu privirea pe care care îi este (probabil) încă iubită, nu reușim să o reperăm. În schimb vedem două domnițe care îl însoțesc pe prezentator către un uber.

Cătălin Cazacu și-a făcut exit-ul cu două gazele

Întrebări sunt multe, răspunsuri, deocamdată, nu prea. S-a rupt lanțul de iubire fix de sărbători? Chiar și așa, Cătălin Cazacu e descurcăreț, să nu-i plângeți de milă. Și-a luat două, că vorba aia, unde-s două puterea crește. Una pe brunet, alta pe blond, să fie combinația fatală. El, galant, le-a așteptat la ieșirea din club și le-a ghidat către un uber.

Ele, vesele nevoie mare, părea că poartă o discuție amuzantă, după zâmbetele largi pe care le afișau. Sau poate chiar prezentatorul le-a spus vreo glumiță care le-a dat pe spate. Cine știe? Oricum, seara s-a încheiat cum nu se putea mai bine pentru el, care a format un trio de senzație cu cele două domnișoare. S-au mai și asortat la ținute, all black, toți trei. Erau din același film. Dar oare din ce film face parte acum Roxana? Rămâne de văzut, vă ținem la curent!

