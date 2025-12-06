Cătălin Cazacu, aventură nocturnă în „Mașina Misterelor”. A ademenit o vulpiță la el în dubiță!

În timp ce Marc Márquez mai câștigă un titlu de Grand Prix, Cătălin Cazacu (40 de ani), supranumit Marc Márquez de Timișoara, înscrie puncte în propriul lui campionat cu o frumoasă vulpiță! CANCAN.RO are imagini cu combinația atipică dintre cei doi. Ea e aranjată, el e în trening.

Cătălin Cazacu, fost sportiv devenit om de televiziune, are o relație frumoasă cu Roxana, vulpița care i-a devenit logodnică! Iată-i coborând cuminți, atât de diferiți, din duba lui Cătălin. Când iubirea e mare, nici nu simți când ai ajuns acasă. La coborâre, vedem și secretul lui Cazacu. E pe bază de plante. Mai precis un trandafir, pe care frumoasa Roxana cu cizme lungi îl ține în mână.

Cătălin Cazacu a ademenit o vulpiță cu șuviță, chiar la el în dubiță

Cătălin Cazacu e deci în faza cea mai frumoasă a unei relații: începutul. Se discută mutarea împreună, se fac amenajările, e iubire mare, se dau și flori, totul se împarte frățește, un covrig ține loc de un ospăț. Ea se epilează mai des, el aleargă dimineața. Zorii unei relații sunt la fel de frumoși și pentru bărbat și pentru femeie. Mai ales pentru bărbați, la care zorii sunt perioada cea mai fericită, de obicei.

Pe lângă cizme înalte (super incitante) și șuvița de super-erou, Roxana are un hanorac sexy și ironic, cu ”Dezbracă-te, trebuie să vorbim”. Ce să mai vorbim, oricum are gura plină. Mănâncă un covrig în timp ce ține în mâna cealaltă un trandafir. Ce romantic!

Și-au luat casă și și-au mărit familia?! Ce detaliu i-a dat de gol

Din câte se vede, Cătălin Cazacu se iubește cu femei frumoase, dar le mai alternează. După o blondă (Ramona Olaru), o brunetă, dar e șuvițată! Vulpița lui Cazacu e chiar logodnica lui. Altfel, nu și-ar permite să se ducă la întâlnire cu duba, că doar are atâta minte.

Din interviul dat pentru CANCAN.RO, știm că pe 5 ale lunii Cătălin Cazacu e trist, că are rata la bancă pentru apartament (vezi aici). De unde și covrigul împărțit frățește, că banca toacă mulți bani. Dar au fost bani și pentru un trandafir. Așa da! Uite, ăsta e adevăratul romantism, când banii sunt puțini, dar se fac niște sacrificii în numele iubirii, al frumuseții! Jos pălăria, Cătălin! Oricum, tot el e norocosul. Stai să fie gata apartamentul și-l inaugurează. Îi taie panglica, cum se spune. Dar atenție, să nu-i taie șuvița Roxanei!

Cătălin are în mâini sacoșele de cumpărături. Un singur detaliu sare totuși în ochi. De ce are un pachet de aleze, adică acele covorașe absorbante pentru căței? S-a mărit familia? Au adoptat un cățeluș? Sau ce se întâmplă, de au nevoie de covorașe absorbante? Misterios detaliu.

