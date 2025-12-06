Acasă » Exclusiv » Cătălin Cazacu, aventură nocturnă în „Mașina Misterelor”. A ademenit o vulpiță la el în dubiță!

Cătălin Cazacu, aventură nocturnă în „Mașina Misterelor”. A ademenit o vulpiță la el în dubiță!

De: Adrian Vâlceanu 06/12/2025 | 07:00
Cătălin Cazacu, aventură nocturnă în Mașina Misterelor. A ademenit o vulpiță la el în dubiță!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

În timp ce Marc Márquez mai câștigă un titlu de Grand Prix, Cătălin Cazacu (40 de ani), supranumit Marc Márquez de Timișoara, înscrie puncte în propriul lui campionat cu o frumoasă vulpiță! CANCAN.RO are imagini cu combinația atipică dintre cei doi. Ea e aranjată, el e în trening.

Cătălin Cazacu, fost sportiv devenit om de televiziune, are o relație frumoasă cu Roxana, vulpița care i-a devenit logodnică! Iată-i coborând cuminți, atât de diferiți, din duba lui Cătălin. Când iubirea e mare, nici nu simți când ai ajuns acasă. La coborâre, vedem și secretul lui Cazacu. E pe bază de plante. Mai precis un trandafir, pe care frumoasa Roxana cu cizme lungi îl ține în mână.

Cătălin Cazacu a ademenit o vulpiță cu șuviță, chiar la el în dubiță

Cătălin Cazacu e deci în faza cea mai frumoasă a unei relații: începutul. Se discută mutarea împreună, se fac amenajările, e iubire mare, se dau și flori, totul se împarte frățește, un covrig ține loc de un ospăț. Ea se epilează mai des, el aleargă dimineața. Zorii unei relații sunt la fel de frumoși și pentru bărbat și pentru femeie. Mai ales pentru bărbați, la care zorii sunt perioada cea mai fericită, de obicei.

Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Cătălin Cazacu și iubita au ieșit din dubiță
Cătălin Cazacu și iubita au ieșit din dubiță

Pe lângă cizme înalte (super incitante) și șuvița de super-erou, Roxana are un hanorac sexy și ironic, cu ”Dezbracă-te, trebuie să vorbim”. Ce să mai vorbim, oricum are gura plină. Mănâncă un covrig în timp ce ține în mâna cealaltă un trandafir. Ce romantic!

Și-au luat casă și și-au mărit familia?! Ce detaliu i-a dat de gol

Din câte se vede, Cătălin Cazacu se iubește cu femei frumoase, dar le mai alternează. După o blondă (Ramona Olaru), o brunetă, dar e șuvițată! Vulpița lui Cazacu e chiar logodnica lui. Altfel, nu și-ar permite să se ducă la întâlnire cu duba, că doar are atâta minte.

Ea cu trandafirul, el cu covoarele de cățeluș
Ea cu trandafirul, el cu covoarele de cățeluș

Din interviul dat pentru CANCAN.RO, știm că pe 5 ale lunii Cătălin Cazacu e trist, că are rata la bancă pentru apartament (vezi aici). De unde și covrigul împărțit frățește, că banca toacă mulți bani. Dar au fost bani și pentru un trandafir. Așa da! Uite, ăsta e adevăratul romantism, când banii sunt puțini, dar se fac niște sacrificii în numele iubirii, al frumuseții! Jos pălăria, Cătălin! Oricum, tot el e norocosul. Stai să fie gata apartamentul și-l inaugurează. Îi taie panglica, cum se spune. Dar atenție, să nu-i taie șuvița Roxanei!

Cătălin are în mâini sacoșele de cumpărături. Un singur detaliu sare totuși în ochi. De ce are un pachet de aleze, adică acele covorașe absorbante pentru căței? S-a mărit familia? Au adoptat un cățeluș? Sau ce se întâmplă, de au nevoie de covorașe absorbante? Misterios detaliu.

CITEȘTE ȘI: Iubita lui Cătălin Cazacu nu se mai ascunde! Cum l-a dat în vileag pe fostul Faimos

ACCESEAZĂ ȘI: Fostul prezentator de la Antena Stars și-a dus iubita în vacanță. Ireal unde a fost surprins, însă, cu câteva zile înainte

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Anda Adam și soțul, negocieri intense pentru un nou reality-show. După Asia Express, vine următoarea provocare
Exclusiv
Anda Adam și soțul, negocieri intense pentru un nou reality-show. După Asia Express, vine următoarea provocare
Adrian Nartea, totul despre episodul din Loft surprins de CANCAN.RO. Cine este domnișoara care i-a șoptit la ureche. Cum a reacționat soția
Video Exclusiv
Adrian Nartea, totul despre episodul din Loft surprins de CANCAN.RO. Cine este domnișoara care i-a șoptit la ureche.…
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului...
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Gandul.ro
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu cântece legionare
Adevarul
Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
Click.ro
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Gandul.ro
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Românii, cel mai norocos popor: încep 2026 cu o săptămână de muncă lipsă!
Românii, cel mai norocos popor: încep 2026 cu o săptămână de muncă lipsă!
După sărbători, potopul taxelor: 2026 vine cu biruri cât casa!
După sărbători, potopul taxelor: 2026 vine cu biruri cât casa!
Anda Adam și soțul, negocieri intense pentru un nou reality-show. După Asia Express, vine următoarea ...
Anda Adam și soțul, negocieri intense pentru un nou reality-show. După Asia Express, vine următoarea provocare
Romeo Fantastik, un ultim omagiu pentru Artanu! Gestul neașteptat i-a emoționat pe cei prezenți
Romeo Fantastik, un ultim omagiu pentru Artanu! Gestul neașteptat i-a emoționat pe cei prezenți
Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat ...
Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo
Zodiile răsfățate de Univers azi, 6 decembrie 2025. Norocul lovește unde se așteaptă mai puțin!
Zodiile răsfățate de Univers azi, 6 decembrie 2025. Norocul lovește unde se așteaptă mai puțin!
Vezi toate știrile
×