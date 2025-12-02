Motivul real pentru care Cătălin Cazacu i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: ”Am fost un om asumat!”

Ramona Olaru a dezvăluit în urmă cu ceva timp că fostul ei logodnic, sportivul Cătălin Cazacu, i-a cerut să îi restituie inelul de logodnă după despărțire. Acesta a motivat că un astfel de obiect nu este un cadou, ci o promisiune, ba chiar un jurământ, iar atunci când legământul nu mai există, nici inelul nu ar trebui să rămână.

Cei doi s-au logodit în urmă cu mai bine de doi ani și păreau să se îndrepte spre căsătorie, însă relația s-a încheiat înainte de acel pas. După separare, Cazacu a dorit ca inelul să revină la el, explicând că bijuteria avea o valoare simbolică și nu voia să ajungă la amanet.

Cătălin Cazacu i-a cerut inelul înapoi fostei logodnice

În cadrul unei emisiuni la care se afla, sportivul a vorbit deschis despre motivele sale.

„Eu am fost un om asumat și mi se pare că doi oameni trebuie să stea împreună atâta timp cât le pică bine la amândoi. Atunci când nu mai simt chestia asta nu trebuie să existe nicio explicație. Nu știu de ce trebuie să dăm explicații: de ce ne despărțim? Nu există de ce? Ne despărțim. Punct”, a declarat acesta.

Cazacu a subliniat că nu a cerut niciodată înapoi cadouri sau alte lucruri materiale, ci doar inelul, pe care îl consideră un simbol al unui moment unic.

„Nu suntem olteni, să ne cerem adidașii înapoi, cadourile, vacanțele, blugii, bluzele, ce vrei tu. Nu ne cerem nimic înapoi. Inelul este o chestie simbolică. Și când zic simbolică nu vorbesc aici dacă este scump sau nu. Este neprețuit pentru că el valorează întruchiparea unui moment unic din viața unui cuplu”, a explicat el.

Cum şi-a explicat Cazacu acţiunile

„Este urât să stai de mână cu altul cu inelul meu pe mână. Este urât și pentru tine, și pentru mine, și pentru fermecatul. Eu nu ți-am dat acest inel ca tu să-l vinzi, să trăiești ca un parazit pe banii mei. Un inel nu este un cadou, ci este o promisiune, un jurământ. Când acel legământ nu mai există, nu mai există nici inelul”, a spus Cătălin.

În ciuda experienței, acesta afirmă că nu și-a pierdut încrederea în iubire și speră să întâlnească femeia potrivită.

„Dacă există un lucru pe care îl regret și pe care nu o să pot niciodată să-l iau înapoi, din păcate, este faptul că m-am pus o singură dată în genunchi și atunci nu a fost să fie. Cred în continuare în iubire și cred că nu trebuie să judec după experiența asta, dar ăsta este un lucru pe care nu pot să-l aduc înapoi. Ca și idee, nu o să mai dau niciodată un inel pe care să zic că o să-l primesc înapoi, vreau să fie forever and ever”, a încheiat acesta.

CITEŞTE ŞI: Ce i-a spus mama Ramonei Olaru când a văzut că nu are gânduri de măritiș? Surpriză: „Nu am nicio reținere”

Unde îl vom vedea pe Cătălin Cazacu, după o pauză de aproape patru ani : „Nu iese fum fără foc” | EXCLUSIV