Motivul REAL pentru care Ramona Olaru a divorțat. Asistenta de la Neatza a făcut dezvăluirea abia acum

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate și cunoscute prezentatoare TV. Deși se bucură de un succes enorm, puțini știu că vedeta a trecut printr-un divorț și a păstrat numele de familie al fostului soț. Mai mult, blondina nu se ferește să vorbească despre fosta relație și a făcut dezvăluiri despe aceasta. Iată ce a spus!

Trecutul amoros al Ramonei Olaru este plin de dezamăgiri, niciun bărbat neputând să își păstreze locul în viața ei. Pe lângă relațiile mediatizate pe care le-a avut cu persoane publice, precum Cătălin Cazacu sau Cuza, Ramona Olaru a fost căsătorită și a trecut printr-un divorț în urmă cu mulți ani, înainte de a deveni cunoscută.

După cum vă spuneam, în urmă cu mulți ani, înainte de a intra în televiziune, vedeta a trecut printr-un divorț. Tinerețea și-a spus cuvântul, iar căsnicia Ramonei Olaru cu Bogdan Olaru nu a fost de lungă durată.

Deși au luat decizia de a-și separa drumurile, prezentatoarea TV a mărturisit că fostul ei soț a fost cel mai bun bărbat din viața ei, doar că drumurile pe care au decis să le urmeze în viață i-au făcut să se îndepărteze.

„Am fost într-o relație de căsătorie, doar logodiți la cununia civilă, doar așa. Cred că a fost dintr-o nevoie de a fi sigură că am ceva sigur și de acum încolo viața mea va fi aranjată și frumoasă, cu omul meu, cu familia mea. A fost foarte ok, nu am avut probleme majore în acea căsătorie, absolut deloc, din contră, cred că a fost cel mai ok bărbat din viața mea. (…)

Ce nu a fost ok a fost faptul că ne-am căsătorit prea de tineri și am înceăut să evoluăm total diferit, fiecare într-un alt domeniu, unul ziua, unul noaptea. Nu mai aveam conexiune deloc, nu ne mai întâlneam, nu mai vorbeam, până lucrurile s-au răcit”, a mărturisit Ramona Olaru, în emisiunea Viața fără filtru.