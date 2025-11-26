Unde îl vom vedea pe Cătălin Cazacu, după o pauză de aproape patru ani : „Nu iese fum fără foc” | EXCLUSIV

Cătălin Cazacu revine în televiziune, după o pauză pe care o consideră că a fost una binevenită. Fostul sportiv a fost ofertat să participe la Survivor, dar i s-au propus și alte proiecte. Momentan, cert este însă doar faptul că celebrul burlac și-a propus să plece cât mai repede din țară. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cătălin Cazacu se numără printre vedetele ofertate să participe la Survivor. În același timp, trustul Intact i-a propus și alte proiecte. Dar nu ar fi de mirare nici dacă celebru burlac ar semna cu o altă televiziune, asta pentru că Antena 1 nu e singura cu care acesta se află în discuții. Tocmai de aceea, sportivul nu a luat încă o decizie concretă privind emisiunea care va marca revenirea sa pe micul ecran, după o pauză de trei ani.

„Nu iese fum fără foc, dar nu pot vorbi momentan despre o anume emisiune. Am cu siguranță și alte proiecte, Orice decizie voi lua, va trebui să o cântăresc foarte bine. Încă nu am făcut asta”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cătălin Cazacu: „Fiecare dintre noi trebuie să ia o gură de aer”

Cât despre pauza făcută în televiziune, Cătălin Cazacu spune că toate vedetele ar cam trebui să facă același lucru.

„Nu am plecat niciodată din televiziune. Doar că fiecare dintre noi trebuie să ia o gură de aer. Dacă stăm ca proștii zilnic pe televizor, la un moment dat nu vom mai avea ce spune. Și de aceea e bine să mai faci o pauză. Te încarci și apoi revii. Eu consider că la un moment dat nu am mai avut energia potrivită. Absolut, acum am bateriile încărcate la maxim”, a adăugat acesta.

„Vreau să plec cât mai repede din această țară”

Cătălin Cazacu nu știe încă exact ce ofertă va accepta. În schimb, e decis să plece din țară cât mai repede.

„Momentan vreau să plec din această țară, la căldură. Vreau să scap de iarnă. După, vom vedea. Încă nu am stabilit destinația. În primul rând, în Thailanda, unde se filmează Survivor, e sezon ploios. Și-n al doilea rând, scap și de Moș Crăciun”, ne-a mai spus vedeta TV.

Ce a făcut în ultimii ani

În perioada în care a dispărut din lumina reflectoarelor, pe lângă contractele ale de imagine, acesta a lucrat la un local din Deltă.

„E chiar lângă Orșova, la cazanele Dunării, unde e chipul lui Decebal. Am început să lucrez acolo pe vremea când făceam petreceri. Și m-am împrietenit cu oameni de acolo. Îmi place foarte mult zona și mi se potrivește foarte tare. Iar cei de acolo mi-au devenit un fel de parteneri”, ne spunea acesta.

