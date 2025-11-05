Acasă » Știri » De ce i-a cerut Cătălin Cazacu înapoi inelul Ramonei Olaru: „Nu are ce să caute la tine”

De ce i-a cerut Cătălin Cazacu înapoi inelul Ramonei Olaru: „Nu are ce să caute la tine”

De: Denisa Iordache 05/11/2025 | 16:18
De ce i-a cerut Cătălin Cazacu înapoi inelul Ramonei Olaru: „Nu are ce să caute la tine”
Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. (Sursa: Instagram)
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Povestea de dragoste dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu ținea cândva primele pagini ale ziarelor. După o relație care a fost la un pas să ajungă în fața altarului, cei doi și-au spus adio, iar el i-a cerut inelul înapoi. De ce a luat această decizie? Află în rândurile de mai jos!

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trăit o dragoste cu năbădăi. Relația lor, care a durat mai mulți ani, a fost pusă la încercare de mai multe despărțiri. Într-un final, cei doi au decis că este mai bine să își separe drumurile.

De ce i-a cerut Cătălin Cazacu inelul înapoi Ramonei Olaru

După separare, vedeta TV a preferat să nu vorbească despre fostul ei iubit și a păstrat tăcerea. Recent, invitată în cadrul unui podcast, Ramona Olaru a dezvăluit că fostul ei logodnic, Cătălin Cazacu, i-a cerut înapoi inelul de logodnă, după despărțire.

După ce i-a fost adusă la cunoștință declarația fostei lui partenere, Cătălin Cazacu și-a spus punctul de vedere. El a mărturisit că motivul real pentru care i-a cerut inelul înapoi a fost acela că l-a dăruit din iubire și a însemnat mult pentru el.

Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

”Îmi asum ceea ce spun. Nu ne cerem adidașii înapoi și nu ne cerem cadourile. Inelul pe care eu ti l-am dat la un moment dat, a fost dat din inimă și consider că nu are ce să caute la tine. Dacă tu ești cu un nou iubit și ești de mână cu el și poți inelul meu pe mână, este foarte urât. Dacă nu porți inelul, o să îl duci la amanet, și, la fel, este urât. Dă-mi-l mie, pentru că pentru mine a însemnat foarte mult”, a declarat Cătălin Cazacu la un post TV.

CITEȘTE ȘI:

Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…”

Cătălin Cazacu e îndrăgostit de Roxana, dar s-a “logodit” cu banca! Are bani muuuulți de dat și e tare supărat: “Mi se rupe sufletul!”

Tags:
Iți recomandăm
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația”
Știri
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit…
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Știri
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
Mediafax
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de fotbal
Gandul.ro
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”
Adevarul
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze...
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală cel mai ușor de eliminat”
Mediafax
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală...
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de fotbal
Gandul.ro
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit ...
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația”
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și ...
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și una și alta”
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine ...
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Vezi toate știrile
×