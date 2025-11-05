De ce i-a cerut Cătălin Cazacu înapoi inelul Ramonei Olaru: „Nu are ce să caute la tine”

Povestea de dragoste dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu ținea cândva primele pagini ale ziarelor. După o relație care a fost la un pas să ajungă în fața altarului, cei doi și-au spus adio, iar el i-a cerut inelul înapoi. De ce a luat această decizie? Află în rândurile de mai jos!

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trăit o dragoste cu năbădăi. Relația lor, care a durat mai mulți ani, a fost pusă la încercare de mai multe despărțiri. Într-un final, cei doi au decis că este mai bine să își separe drumurile.

De ce i-a cerut Cătălin Cazacu inelul înapoi Ramonei Olaru

După separare, vedeta TV a preferat să nu vorbească despre fostul ei iubit și a păstrat tăcerea. Recent, invitată în cadrul unui podcast, Ramona Olaru a dezvăluit că fostul ei logodnic, Cătălin Cazacu, i-a cerut înapoi inelul de logodnă, după despărțire.

După ce i-a fost adusă la cunoștință declarația fostei lui partenere, Cătălin Cazacu și-a spus punctul de vedere. El a mărturisit că motivul real pentru care i-a cerut inelul înapoi a fost acela că l-a dăruit din iubire și a însemnat mult pentru el.

”Îmi asum ceea ce spun. Nu ne cerem adidașii înapoi și nu ne cerem cadourile. Inelul pe care eu ti l-am dat la un moment dat, a fost dat din inimă și consider că nu are ce să caute la tine. Dacă tu ești cu un nou iubit și ești de mână cu el și poți inelul meu pe mână, este foarte urât. Dacă nu porți inelul, o să îl duci la amanet, și, la fel, este urât. Dă-mi-l mie, pentru că pentru mine a însemnat foarte mult”, a declarat Cătălin Cazacu la un post TV.

