Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…"

Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…”

De: Denisa Iordache 04/11/2025 | 14:45
Ramona Olaru a făcut dezvăluiri neștiute despre viața ei amoroasă. Vedeta TV a mărturisit ce a fost în stare mama unui fost iubit de-al ei să facă, doar pentru că nu o voia alături de el. Află mai multe detalii în articol!

Ramona Olaru și-a obișnuit fanii cu transparența ei, dar și cu poveștile ieșite din comun. Prezentatoarea a fost întotdeauna sinceră când a venit vorba de viața ei amoroasă și a dezvăluit chiar și aspecte pe care altă persoană ar prefera să le păstreze secrete.

Ce i-a făcut mama fostului ei iubit

Invitată în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a atins și subiectul relațiilor ei din trecut. Ei bine, ea a mărturisit că a format o relație în vremea facultății cu un băiat a cărei mame nu o plăcea deloc. Mai târziu, peste ani de zile, vedeta TV avea să afle de la o ghicitoare că acea femeie i-a legat cununiile.

„Mi-a legat cununiile o doamnă care nu suporta că ieșeam cu fiul ei la masă. Era de pe vremea facultății.”, a spus Ramona Olaru.

În urmă cu ceva timp, vedeta a mărturisit una dintre cele mai mari frici ale ei: bărbații săraci. Ramona Olaru a declarat că este sătulă să facă acte de caritate în relație, semn că a făcut acest lucru în trecut, și că fuge cât de tare poate de parteneri care nu sunt stabili din punct de vedere financiar. Și e de înțeles: o femeie frumoasă, independentă și cu o carieră de succes ca a ei nici nu ar avea de ce să accepte pe oricine în viața ei.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva’, a declarat Ramona Olaru în urmă cu ceva timp.

