Ramona Olaru își dorește să devină mamă: „Am început să fac toate analizele”

Ramona Olaru își dorește neapărat să devină mamă! Vedeta a vorbit despre procesul pe care îl parcurge pentru a putea să își țină în brațe propriul copil pe viitor. Află mai multe detalii în articol!

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a fost una dintre vedetele sincere din showbiz. Prezentatoarea a vorbit mereu despre viața ei personală și nu s-a ferit să scoată la iveală detalii neașteptate. Recent, ea a abordat un subiect de interes pentru fani: când va deveni mamă?

Ramona Olaru își dorește să devină mamă

Ramona Olaru are o comunitate mare de fani și este una dintre cele mai apreciate vedete TV. Prin curiozitățile pe care internauții le au despre ea se află și faptul că are Ramona Olaru are 36 de ani și nu este mamă, dar nici nu se află într-o relație.

Ei bine, vedeta TV a mărturisit că își dorește să devină mamă și că se pregătește pentru momentul în care va găsi bărbatul potrivit. Cum? A început procesul de înghețare a ovocitelor. Astfel, ea se asigură că va putea deveni mamă în momentul în care își va găsi partenerul, indiferent de vârstă.

„M-am apucat de procesul de înghețare a ovocitelor. Sunt în acest proces, am început să fac toate analizele și toate lucrurile care trebuie făcute. Practic, în următoarele două săptămâni va trebui să ne apucăm de creșterea acelor locuri pentru a scoate cât mai multe ovocite, ca apoi, într-o lună, să facem prima extracție, cred că se numește puncție. Se iau ovocitele cu o seringă și se pun la înghețat. Am 36 de ani, nu mai poți fi sigură că poți face natural un copil atunci când voi găsi eu iubirea vieții mele”, a spus Ramona Olaru în podcastul lui Jorge.

