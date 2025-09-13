Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu au dus relația la nivelul următor: și-au cumpărat casă împreună!

Cătălin Cazacu și partenera sa, Roxana, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din relația lor. După ce și-au consolidat povestea de dragoste, cei doi au decis să își construiască viitorul sub același acoperiș, alegând să achiziționeze o locuință împreună. Gestul reprezintă un pas firesc pentru cuplu, care pare mai unit ca oricând.

Noua casă a fost deja prezentată, în parte, urmăritorilor din mediul online. Cazacu a postat imagini surprinse pe balconul imobilului, lăsând să se înțeleagă că urmează o perioadă de transformări și pregătiri. În paralel, Roxana a împărtășit câteva instantanee din interior, acolo unde amenajările sunt în plină desfășurare. Cei doi au ales să le arate fanilor câteva detalii din procesul prin care locuința lor urmează să prindă contur.

Cătălin Cazacu și Roxana își construiesc casă împreună

În fotografiile publicate se poate observa că spațiul este încă în lucru, dar atmosfera de entuziasm este prezentă la fiecare pas. Cuplul își dorește să creeze un cămin modern, adaptat nevoilor lor, care să le reflecte personalitatea. Mutarea într-o casă nouă reprezintă nu doar un moment important în viața de cuplu, ci și o etapă de maturizare pentru amândoi.

Relația dintre Cătălin Cazacu și Roxana a evoluat treptat. Dacă la început sportivul a preferat discreția, evitând să se afișeze public prea des alături de partenera sa, lucrurile s-au schimbat odată cu trecerea timpului. În prezent, cei doi apar frecvent împreună în mediul online, unde împărtășesc diverse momente din viața lor de zi cu zi. Achiziția casei vine ca o confirmare a stabilității și a planurilor de viitor pe care le au împreună.

Noul cămin marchează și începutul unei noi etape. Mutarea într-o locuință comună implică numeroase responsabilități, dar și satisfacția de a clădi împreună un spațiu care să le ofere confort și intimitate. Cei doi au ales să își personalizeze fiecare detaliu, de la modul de compartimentare, până la stilul de amenajare interioară, ceea ce sugerează că implicarea este una deosebit de serioasă.

De-a lungul timpului, Cătălin Cazacu a fost o prezență constantă în atenția publicului, fie prin performanțele sportive, fie prin aparițiile mondene. În ultimii ani însă, accentul pare să fi fost pus pe viața personală, iar stabilitatea pe care i-o oferă relația cu Roxana se reflectă în modul în care alege să împărtășească momentele importante cu publicul său.

(ACCESEAZĂ ȘI: Probleme pentru Roxana Șerbănescu, iubita lui Cătălin Cazacu: „Are cineva depresie de la…”)