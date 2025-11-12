Acasă » Știri » Ce i-a spus mama Ramonei Olaru când a văzut că nu are gânduri de măritiș? Surpriză: „Nu am nicio reținere”

Ce i-a spus mama Ramonei Olaru când a văzut că nu are gânduri de măritiș? Surpriză: „Nu am nicio reținere”

De: Irina Vlad 12/11/2025 | 23:46
Ce i-a spus mama Ramonei Olaru când a văzut că nu are gânduri de măritiș? Surpriză: „Nu am nicio reținere”

Nu mai este un secret faptul că Ramona Olaru încă nu și-a găsit alesul inimii. ”Vecina” de la Neața cu Răzvan și Dani nu și-a pierdut speranța, iar cel mai mare susținător al ei este chiar mama sa. Părintele nu pune presiune în legătură cu venirea pe lume a nepoților ei și chiar nu o grăbește să devină  ”femeie la casa ei”. 

Sinceră și directă, așa cum și-a obișnuit comunitatea, Ramona Olaru a vorbit despre viața sa amoroasă. Deși încă nu și-a găsit sufletul pereche, prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani a trecut prin multe experiențe fericite, dar și mai puțin fericite.

Ramona Olaru: ”Nu trebuie să stai cu un prost lângă tine”

Cu sau nu cu gândul la măritiș, Ramona Olaru se consideră norocoasă pentru un singur lucru: mama ei pune presiune să se mărite, o încurajează să fie selectivă cu bărbații din jur și să fie atentă la cel alături de care vrea să își întemeieze o familie.

„Nu, mama nu mi reproșează că nu mă mărit! Din contră! Ultima dată când am vorbit despre acest aspect, mi-a spus: Ai crescut atât de frumos, ai făcut atât de multe lucruri pentru tine și ai muncit singură, ți le-ai adunat pe toate.

Nu trebuie să stai cu un prost pe lângă tine care nu face nimic. Lasă, fata mea, când trebuie să vină, să vină ăla care trebuie. E deschisă, mama! Bine că nu este ca mamele acelea care spun: Aolo, când îmi faci un nepot… Nu are nicio treabă, este ok, eu să fiu fericită,”a spus Ramona Olaru.

Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită până la finalul lunii
Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită...
Poți sau nu să fii concediat după ce te întorci din concediul de creștere copil. Ce prevede legea
Poți sau nu să fii concediat după ce te întorci din concediul de...

În ceea ce privește bărbatul perfect, Ramona Olaru știe foarte bine ceea ce își dorește de la viitorul său partener. Sătulă până peste cap să își întrețină iubiții și să fie ”bărbatul” în relație, prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani și-a stabilit limite clare.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva’, a declarat Ramona Olaru în urmă cu ceva timp.

De ce i-a cerut Cătălin Cazacu înapoi inelul Ramonei Olaru: „Nu are ce să caute la tine”

Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…”

 

 

 

Tags:
Iți recomandăm
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €
Știri
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de…
Ce conținea crema de 500 de lei care a băgat-o pe Ramona din Bistrița în spital! A fost în mare pericol: „M-am trezit desfigurată”
Știri
Ce conținea crema de 500 de lei care a băgat-o pe Ramona din Bistrița în spital! A fost…
HOROSCOP 13 noiembrie. Ziua de astăzi aduce oportunități noi și energie pozitivă pentru toate zodiile
Mediafax
HOROSCOP 13 noiembrie. Ziua de astăzi aduce oportunități noi și energie pozitivă pentru...
O zodie va fi lovită puternic de Mercur retrograd. Cristina Demetrescu vine cu un avertisment
Gandul.ro
O zodie va fi lovită puternic de Mercur retrograd. Cristina Demetrescu vine cu...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații
Adevarul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi...
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
Digi24
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina,...
Ce „vorbesc” oamenii cu ChatGPT: iată cele 47.000 de conversații care arată adevărul
Mediafax
Ce „vorbesc” oamenii cu ChatGPT: iată cele 47.000 de conversații care arată adevărul
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în...
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
Click.ro
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el,...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe...
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
O zodie va fi lovită puternic de Mercur retrograd. Cristina Demetrescu vine cu un avertisment
Gandul.ro
O zodie va fi lovită puternic de Mercur retrograd. Cristina Demetrescu vine cu un avertisment
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Libertate cu gust amar pentru Andi Moisescu?! Un covor de frunze ruginii și juratul de la Românii au ...
Libertate cu gust amar pentru Andi Moisescu?! Un covor de frunze ruginii și juratul de la Românii au talent într-o jachetă kaki
Scandal uriaș în familia văduvei lui Mario Iorgulescu. Melek, implicată într-un conflict care s-a ...
Scandal uriaș în familia văduvei lui Mario Iorgulescu. Melek, implicată într-un conflict care s-a lăsat cu arestări!
Dan Bittman – Denise Rifai 1:1. Cum a replicat Dan Bittman la combinația Denise Rifai cu Alexa
Dan Bittman – Denise Rifai 1:1. Cum a replicat Dan Bittman la combinația Denise Rifai cu Alexa
A “marcat” și în afara terenului. Acționarul din umbră de la Dinamo și noua cucerire par „făcuți ...
A “marcat” și în afara terenului. Acționarul din umbră de la Dinamo și noua cucerire par „făcuți unul pentru celălalt”
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu ...
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €
Ce conținea crema de 500 de lei care a băgat-o pe Ramona din Bistrița în spital! A fost în mare ...
Ce conținea crema de 500 de lei care a băgat-o pe Ramona din Bistrița în spital! A fost în mare pericol: „M-am trezit desfigurată”
Vezi toate știrile
×