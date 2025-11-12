Ce i-a spus mama Ramonei Olaru când a văzut că nu are gânduri de măritiș? Surpriză: „Nu am nicio reținere”

Nu mai este un secret faptul că Ramona Olaru încă nu și-a găsit alesul inimii. ”Vecina” de la Neața cu Răzvan și Dani nu și-a pierdut speranța, iar cel mai mare susținător al ei este chiar mama sa. Părintele nu pune presiune în legătură cu venirea pe lume a nepoților ei și chiar nu o grăbește să devină ”femeie la casa ei”.

Sinceră și directă, așa cum și-a obișnuit comunitatea, Ramona Olaru a vorbit despre viața sa amoroasă. Deși încă nu și-a găsit sufletul pereche, prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani a trecut prin multe experiențe fericite, dar și mai puțin fericite.

Ramona Olaru: ”Nu trebuie să stai cu un prost lângă tine”

Cu sau nu cu gândul la măritiș, Ramona Olaru se consideră norocoasă pentru un singur lucru: mama ei pune presiune să se mărite, o încurajează să fie selectivă cu bărbații din jur și să fie atentă la cel alături de care vrea să își întemeieze o familie.

„Nu, mama nu mi reproșează că nu mă mărit! Din contră! Ultima dată când am vorbit despre acest aspect, mi-a spus: Ai crescut atât de frumos, ai făcut atât de multe lucruri pentru tine și ai muncit singură, ți le-ai adunat pe toate. Nu trebuie să stai cu un prost pe lângă tine care nu face nimic. Lasă, fata mea, când trebuie să vină, să vină ăla care trebuie. E deschisă, mama! Bine că nu este ca mamele acelea care spun: Aolo, când îmi faci un nepot… Nu are nicio treabă, este ok, eu să fiu fericită,”a spus Ramona Olaru.

În ceea ce privește bărbatul perfect, Ramona Olaru știe foarte bine ceea ce își dorește de la viitorul său partener. Sătulă până peste cap să își întrețină iubiții și să fie ”bărbatul” în relație, prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani și-a stabilit limite clare.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva’, a declarat Ramona Olaru în urmă cu ceva timp.

